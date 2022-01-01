У Миколаєві та Харкові чути вибухи
Сьогодні, 17:49
У Миколаєві та Харкові станом на 17:10 лунають вибухи. Людей закликають перебувати в укриттях цивільного захисту.
Про це повідомив телеграм Олега Синєгубова.
Він повідомив, що по Харкову, який пережив один із наймасовіших обстрілів, росіяни знову завдають ударів. Голова Харківської ОВА закликав людей не ігнорувати правила безпеки.
"Увага, харків'яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги. Окупанти завдають ударів по Харкову", – заявив Синєгубов.
За даними телеграм-каналів, ворог вдарив по спальному районі. Це відбулося у час, коли діти гуляли, а дорослі – поверталися з роботи
Суспільне повідомило, що вибухи близько 17:09 пролунали у Миколаєві. Повітряна тривога на території області розпочалася о 17:22. Про "відбій" повідомили вже о 17:34.
Окрім того, вибух чули у тимчасово окупованому Херсоні.
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Про це повідомив телеграм Олега Синєгубова.
Він повідомив, що по Харкову, який пережив один із наймасовіших обстрілів, росіяни знову завдають ударів. Голова Харківської ОВА закликав людей не ігнорувати правила безпеки.
"Увага, харків'яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги. Окупанти завдають ударів по Харкову", – заявив Синєгубов.
За даними телеграм-каналів, ворог вдарив по спальному районі. Це відбулося у час, коли діти гуляли, а дорослі – поверталися з роботи
Суспільне повідомило, що вибухи близько 17:09 пролунали у Миколаєві. Повітряна тривога на території області розпочалася о 17:22. Про "відбій" повідомили вже о 17:34.
Окрім того, вибух чули у тимчасово окупованому Херсоні.
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