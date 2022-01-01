У Миколаєві та Харкові чути вибухи





Про це Олега Синєгубова.



Він повідомив, що по Харкову, який пережив один із наймасовіших обстрілів, росіяни знову завдають ударів. Голова Харківської ОВА закликав людей не ігнорувати правила безпеки.



"Увага, харків'яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги. Окупанти завдають ударів по Харкову", – заявив Синєгубов.



За даними телеграм-каналів, ворог вдарив по спальному районі. Це відбулося у час, коли діти гуляли, а дорослі – поверталися з роботи



Суспільне



Окрім того, вибух чули у тимчасово окупованому Херсоні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Миколаєві та Харкові станом на 17:10 лунають вибухи. Людей закликають перебувати в укриттях цивільного захисту.Про це повідомив телеграмВін повідомив, що по Харкову, який пережив один із наймасовіших обстрілів, росіяни знову завдають ударів. Голова Харківської ОВА закликав людей не ігнорувати правила безпеки."Увага, харків'яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги. Окупанти завдають ударів по Харкову", – заявив Синєгубов.За даними телеграм-каналів, ворог вдарив по спальному районі. Це відбулося у час, коли діти гуляли, а дорослі – поверталися з роботиСуспільне повідомило , що вибухи близько 17:09 пролунали у Миколаєві. Повітряна тривога на території області розпочалася о 17:22. Про "відбій" повідомили вже о 17:34.Окрім того, вибух чули у тимчасово окупованому Херсоні.

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