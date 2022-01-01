У Миколаєві та Харкові чути вибухи

У Миколаєві та Харкові чути вибухи
У Миколаєві та Харкові станом на 17:10 лунають вибухи. Людей закликають перебувати в укриттях цивільного захисту.

Про це повідомив телеграм Олега Синєгубова.

Він повідомив, що по Харкову, який пережив один із наймасовіших обстрілів, росіяни знову завдають ударів. Голова Харківської ОВА закликав людей не ігнорувати правила безпеки.

"Увага, харків'яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги. Окупанти завдають ударів по Харкову", – заявив Синєгубов.

За даними телеграм-каналів, ворог вдарив по спальному районі. Це відбулося у час, коли діти гуляли, а дорослі – поверталися з роботи

Суспільне повідомило, що вибухи близько 17:09 пролунали у Миколаєві. Повітряна тривога на території області розпочалася о 17:22. Про "відбій" повідомили вже о 17:34.

Окрім того, вибух чули у тимчасово окупованому Херсоні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Миколаїв, Харків, вибухи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку стартує ультрамарафон рятувальників
Сьогодні, 18:44
У селі на Волині згорів будинок. ФОТО
Сьогодні, 18:05
У Миколаєві та Харкові чути вибухи
Сьогодні, 17:49
Пішли з дому та не повернулися: на Волині розшукують безвісти зникле подружжя
Сьогодні, 17:22
У Ковелі попрощалися з військовими, які загинули в ДТП. ФОТО
Сьогодні, 17:20
Схожі новини
У Миколаєві – вибухи У Миколаєві – вибухи
02 серпень, 23:26
У Миколаєві – вибухи У Миколаєві – вибухи
31 липень, 01:44
У Миколєві – вибухи У Миколєві – вибухи
06 червень, 10:02
В Енергодарі – вибухи В Енергодарі – вибухи
15 серпень, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку стартує ультрамарафон рятувальників
Сьогодні, 18:44
 0
У селі на Волині згорів будинок. ФОТО
Сьогодні, 18:05
 0
У Миколаєві та Харкові чути вибухи
Сьогодні, 17:49
 0
Пішли з дому та не повернулися: на Волині розшукують безвісти зникле подружжя
Сьогодні, 17:22
 0
У Ковелі попрощалися з військовими, які загинули в ДТП. ФОТО
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8