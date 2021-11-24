Волинь вперше отримала вакцину Janssen
Сьогодні, 17:22
Волинська область отримала першу поставку вакцини від коронавірусу Janssen (компанія-виробник Johnson & Johnson).
Про це повідомила головна спеціалістка управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Рожко 19 серпня під час онлайн-брифінгу.
Особливість вакцини Janssen у тому, що вона – одноразова. Тобто, щепившись один раз, людина повністю отримує первинну вакцинацію і може одразу отримати сертифікат про вакцинацію. А вже через два місяці можна робити бустерне щеплення, проте цією ж вакциною. Крім цього, її можна використовувати як бустерну дозу в разі імунізації іншими вакцинами.
Головне, щоб після отримання другої дози вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca чи CoronaVac минуло не менше ніж 6 місяців.
Наразі вакцина Janssen наявна у центрах вакцинації, а наступного тижня на Волині очікують ще додаткову поставку.
Зауважимо, що у Україні Janssen зареєстрували ще у липні 2021 року. За даними ВООЗ, ефективність Janssen через 28 днів після щеплення складає 85,4% від тяжкого перебігу хвороби й 93,1% від госпіталізації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила головна спеціалістка управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Рожко 19 серпня під час онлайн-брифінгу.
Особливість вакцини Janssen у тому, що вона – одноразова. Тобто, щепившись один раз, людина повністю отримує первинну вакцинацію і може одразу отримати сертифікат про вакцинацію. А вже через два місяці можна робити бустерне щеплення, проте цією ж вакциною. Крім цього, її можна використовувати як бустерну дозу в разі імунізації іншими вакцинами.
Головне, щоб після отримання другої дози вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca чи CoronaVac минуло не менше ніж 6 місяців.
Наразі вакцина Janssen наявна у центрах вакцинації, а наступного тижня на Волині очікують ще додаткову поставку.
Зауважимо, що у Україні Janssen зареєстрували ще у липні 2021 року. За даними ВООЗ, ефективність Janssen через 28 днів після щеплення складає 85,4% від тяжкого перебігу хвороби й 93,1% від госпіталізації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні з'явилася перша зупинка-укриття. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
Волинь вперше отримала вакцину Janssen
Сьогодні, 17:22
У пам'ять про загиблого волинського прикордонника виготовили портрет із 25 тисяч сірників
Сьогодні, 17:00
Медіа