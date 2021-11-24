Волинь вперше отримала вакцину Janssen

Волинь вперше отримала вакцину Janssen
Волинська область отримала першу поставку вакцини від коронавірусу Janssen (компанія-виробник Johnson & Johnson).

Про це повідомила головна спеціалістка управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Рожко 19 серпня під час онлайн-брифінгу.

Особливість вакцини Janssen у тому, що вона – одноразова. Тобто, щепившись один раз, людина повністю отримує первинну вакцинацію і може одразу отримати сертифікат про вакцинацію. А вже через два місяці можна робити бустерне щеплення, проте цією ж вакциною. Крім цього, її можна використовувати як бустерну дозу в разі імунізації іншими вакцинами.

Головне, щоб після отримання другої дози вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca чи CoronaVac минуло не менше ніж 6 місяців.

Наразі вакцина Janssen наявна у центрах вакцинації, а наступного тижня на Волині очікують ще додаткову поставку.

Зауважимо, що у Україні Janssen зареєстрували ще у липні 2021 року. За даними ВООЗ, ефективність Janssen через 28 днів після щеплення складає 85,4% від тяжкого перебігу хвороби й 93,1% від госпіталізації.

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Теги: вакцина, Волинь, Janssen
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