Волинь вперше отримала вакцину Janssen

Волинська область отримала першу поставку вакцини від коронавірусу Janssen (компанія-виробник Johnson & Johnson).Про це повідомила головна спеціалістка управління охорони здоров’я облдержадміністрації19 серпня під час онлайн-брифінгу.Особливість вакцини Janssen у тому, що вона – одноразова. Тобто, щепившись один раз, людина повністю отримує первинну вакцинацію і може одразу отримати сертифікат про вакцинацію. А вже через два місяці можна робити бустерне щеплення, проте цією ж вакциною. Крім цього, її можна використовувати як бустерну дозу в разі імунізації іншими вакцинами.Головне, щоб після отримання другої дози вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca чи CoronaVac минуло не менше ніж 6 місяців.Наразі вакцина Janssen наявна у центрах вакцинації, а наступного тижня на Волині очікують ще додаткову поставку.Зауважимо, що у Україні Janssen зареєстрували ще у липні 2021 року. За даними ВООЗ, ефективність Janssen через 28 днів після щеплення складає 85,4% від тяжкого перебігу хвороби й 93,1% від госпіталізації.