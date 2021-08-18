У Луцьку просять збільшити кількість тролейбусів на одному з маршрутів

У Луцьку просять збільшити кількість тролейбусів на одному з маршрутів
У Луцьку просять збільшити кількість тролейбусів на маршруті № 5 за маршрутом "Цегельний завод – Карбишева".

Відповідне звернення на платформі електронної демократії у розділі місцеві петиції зареєстрував лучанин Олександр Денисюк.

"Наразі на маршруті №5 курсує всього два тролейбуси. Відповідно, між ними великий інтервал руху. Необхідно відновити попередню кількість тролейбусів на маршруті №5, згідно попереднього графіку", - просить лучанин.

Суспільне поцікавилося у містян, чи потрібна їм додаткова кількість тролейбусів зазначеному маршруті.

Як розповіла лучанка Галина Недоліз, яка проживає на вулиці Дубнівській, тролейбус їздить за графіком, але не часто. "Зранку ходить добре., коли люди їдуть всі. Серед дня, то не дуже. Буває, що година інтервал, то трохи забагато", – зазначила жінка.

Аби дістатися до вулиці Дубнівської, не чекаючи довго на транспорт, люди часто ходять пішки від Київського майдану, – говорить лучанин Володимир. "Рідко ходить, що тут казати. Від ЦУМа коли їду, то на табло взагалі немає, а вони з’являються за пів години", – зазначив чоловік.

Найбільше пасажирів на маршруті тролейбуса № 5 зранку, коли з вулиці Дубнівської в місто їде багато людей, – зазначила водійка тролейбуса Людмила Ромашковець.

"Сьогодні ДТП було, то була затримка у сторону Карбишева. А коли є напруга, то в нас затримок немає. Кінцева Карбишева і Цегельний, а інтервал – година 20 хвилин мій рейс, а два – 40 хвилин", – каже водійка.




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Теги: тролейбуси, петиція, Луцьк
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Коментарі 1
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На цьому маршруті ходять на дві третини порожні тролейбуси. Це як комусь заманеться, то можна вкакатись. А ноженятками можна: топ-топ, топ-топ?.. Чи живіт не дозволяє?
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