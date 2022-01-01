В Україні з'явилася перша зупинка-укриття. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті

Залізобетонна конструкція вміщує щонайменше 50 осіб, сидячих місць розраховано на дванадцять. Усередині укриття оснащене камерами спостереження та 100 кг піску на випадок пожежі. Також там розміщена карта руху та розклад транспорту.



За словами мера Ігоря Терехова, усього таких зупинок планується встановити 25. Такі ж зупинки-укриття планують збудувати й в Києві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Харкові, який щоденно потерпає від артилерійського вогню РФ, встановили першу зупинку-укриття. У ній можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу.Про це йдеться в сюжеті «Суспільного».

Залізобетонна конструкція вміщує щонайменше 50 осіб, сидячих місць розраховано на дванадцять. Усередині укриття оснащене камерами спостереження та 100 кг піску на випадок пожежі. Також там розміщена карта руху та розклад транспорту.За словами мера Ігоря Терехова, усього таких зупинок планується встановити 25. Такі ж зупинки-укриття планують збудувати й в Києві.

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