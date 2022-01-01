У Білорусі знову продовжили навчання





Про це



Продовження військових навчань має такий вигляд:



227 загальновійськовий полігон "Борисовський" до 20.08;



полігон "Гожський" 6 омбр до 19.08;



полігон "Брестський" 38 одбр до 20.08;



полігон "Осиповичівський" 51 абр до 19.08;



212-й авіаційний полігон "Ниман" до 19.08;



230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" до 19.08;



174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" до 19.08;



полігон "Лепельский" 19 омбр. до 20.08.



210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО (полігон "Ружани") до 19.08.



Стрільбище біля села Вялець до 19.08.



Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 17 тижнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові навчання у Білорусі продовжили як мінімум до 27 серпня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 21 серпня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 20 серпня.Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.Продовження військових навчань має такий вигляд:227 загальновійськовий полігон "Борисовський" до 20.08;полігон "Гожський" 6 омбр до 19.08;полігон "Брестський" 38 одбр до 20.08;полігон "Осиповичівський" 51 абр до 19.08;212-й авіаційний полігон "Ниман" до 19.08;230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" до 19.08;174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" до 19.08;полігон "Лепельский" 19 омбр. до 20.08.210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО (полігон "Ружани") до 19.08.Стрільбище біля села Вялець до 19.08.Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 17 тижнів.

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