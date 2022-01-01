У Білорусі знову продовжили навчання

У Білорусі знову продовжили навчання
Військові навчання у Білорусі продовжили як мінімум до 27 серпня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 21 серпня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 20 серпня.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

Продовження військових навчань має такий вигляд:

227 загальновійськовий полігон "Борисовський" до 20.08;

полігон "Гожський" 6 омбр до 19.08;

полігон "Брестський" 38 одбр до 20.08;

полігон "Осиповичівський" 51 абр до 19.08;

212-й авіаційний полігон "Ниман" до 19.08;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" до 19.08;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" до 19.08;

полігон "Лепельский" 19 омбр. до 20.08.

210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО (полігон "Ружани") до 19.08.

Стрільбище біля села Вялець до 19.08.

Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 17 тижнів.

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Теги: Білорусь, військові навчання
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