На Волині громаді повернули земельні ділянки, вартістю 88 мільйонів гривень

Господарський суд Волинської області задовольнив два позови Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Ратнівської селищної ради до недобросовісного орендаря про розірвання договорів оренди земельних ділянок та повернення їх територіальній громаді.Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.Прокурори з’ясували, що суб`єкт господарювання з березня 2018 року орендував земельні ділянки загальною площею майже 73 га, проте з квітня 2019 року не платив орендної плати.Крім того, тривалий час земля підприємством не використовувались, при цьому селищна рада була позбавлена можливості отримувати доходи у місцевий бюджет. Втрутившись у ситуацію, прокурори домоглися повернення Ратнівській територіальній громаді земельних ділянок ринковою вартістю понад 88 мільйонів гривень.