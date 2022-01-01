Що означає повістка, вручена на блокпосту: юристи роз’яснили всі нюанси





Про це розповіли юристи smartsolutions.ua, пише



Там також зауважили, що вручення повістки на блокпосту не є порушенням закону, адже закон не містить вимог щодо часу або місця вручення повісток. Тож повістки можуть видавати також у громадських закладах, у будинках, на робочих місцях тощо.



Юристи зауважили, що слід пам’ятати – на блокпостах повістку можуть вручити лише особи, що виконують ці функції відповідно до закону. Це – працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) або представники органів місцевого самоврядування. Щодо працівників поліції та підрозділів тероборони, то вони не мають права вручати повістки на блокпостах і можуть лише супроводжувати вказаних вище осіб.



Окрім того, вручена на блокпосту повістка має бути заповнена і підписана начальником центру комплектування тавручена вам особисто. Отримання повістки має бути засвідчене вашим підписом.



"Щодо відповідальності, то у разі нез’явлення особи за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у воєнний час, на неї може бути накладено штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 гривень), а Національна поліція має право затримати військовозобов'язаного при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та примусово доставити до територіального центру комплектування", – пояснили юристи.



Окрім того, в Україні передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та на службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період. Покарання за це – ув’язнення на строк від трьох до п’яти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вручення повістки на блокпосту – поширене на сьогодні явище, проте це не означає одразу мобілізацію та відправлення на передову. Насамперед така повістка – це виклик для перевірки облікових даних та проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.Про це розповіли юристи smartsolutions.ua, пише ТСН Там також зауважили, що вручення повістки на блокпосту не є порушенням закону, адже закон не містить вимог щодо часу або місця вручення повісток. Тож повістки можуть видавати також у громадських закладах, у будинках, на робочих місцях тощо.Юристи зауважили, що слід пам’ятати – на блокпостах повістку можуть вручити лише особи, що виконують ці функції відповідно до закону. Це – працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) або представники органів місцевого самоврядування. Щодо працівників поліції та підрозділів тероборони, то вони не мають права вручати повістки на блокпостах і можуть лише супроводжувати вказаних вище осіб.Окрім того, вручена на блокпосту повістка має бути заповнена і підписана начальником центру комплектування тавручена вам особисто. Отримання повістки має бути засвідчене вашим підписом."Щодо відповідальності, то у разі нез’явлення особи за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у воєнний час, на неї може бути накладено штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 гривень), а Національна поліція має право затримати військовозобов'язаного при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та примусово доставити до територіального центру комплектування", – пояснили юристи.Окрім того, в Україні передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та на службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період. Покарання за це – ув’язнення на строк від трьох до п’яти років.

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