Що означає повістка, вручена на блокпосту: юристи роз’яснили всі нюанси
Сьогодні, 20:25
Вручення повістки на блокпосту – поширене на сьогодні явище, проте це не означає одразу мобілізацію та відправлення на передову. Насамперед така повістка – це виклик для перевірки облікових даних та проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.
Про це розповіли юристи smartsolutions.ua, пише ТСН.
Там також зауважили, що вручення повістки на блокпосту не є порушенням закону, адже закон не містить вимог щодо часу або місця вручення повісток. Тож повістки можуть видавати також у громадських закладах, у будинках, на робочих місцях тощо.
Юристи зауважили, що слід пам’ятати – на блокпостах повістку можуть вручити лише особи, що виконують ці функції відповідно до закону. Це – працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) або представники органів місцевого самоврядування. Щодо працівників поліції та підрозділів тероборони, то вони не мають права вручати повістки на блокпостах і можуть лише супроводжувати вказаних вище осіб.
Окрім того, вручена на блокпосту повістка має бути заповнена і підписана начальником центру комплектування тавручена вам особисто. Отримання повістки має бути засвідчене вашим підписом.
"Щодо відповідальності, то у разі нез’явлення особи за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у воєнний час, на неї може бути накладено штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 гривень), а Національна поліція має право затримати військовозобов'язаного при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та примусово доставити до територіального центру комплектування", – пояснили юристи.
Окрім того, в Україні передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та на службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період. Покарання за це – ув’язнення на строк від трьох до п’яти років.
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Про це розповіли юристи smartsolutions.ua, пише ТСН.
Там також зауважили, що вручення повістки на блокпосту не є порушенням закону, адже закон не містить вимог щодо часу або місця вручення повісток. Тож повістки можуть видавати також у громадських закладах, у будинках, на робочих місцях тощо.
Юристи зауважили, що слід пам’ятати – на блокпостах повістку можуть вручити лише особи, що виконують ці функції відповідно до закону. Це – працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) або представники органів місцевого самоврядування. Щодо працівників поліції та підрозділів тероборони, то вони не мають права вручати повістки на блокпостах і можуть лише супроводжувати вказаних вище осіб.
Окрім того, вручена на блокпосту повістка має бути заповнена і підписана начальником центру комплектування тавручена вам особисто. Отримання повістки має бути засвідчене вашим підписом.
"Щодо відповідальності, то у разі нез’явлення особи за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у воєнний час, на неї може бути накладено штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 гривень), а Національна поліція має право затримати військовозобов'язаного при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та примусово доставити до територіального центру комплектування", – пояснили юристи.
Окрім того, в Україні передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та на службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період. Покарання за це – ув’язнення на строк від трьох до п’яти років.
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Коментарі 2
Ну не публікуйте чергову маячню.Законно що?Ставити печатку і підпис на пустому бланку повістки...серйозно.Яким законодавством це передбачено,може пояснять ці "юристи"прохвесіонали.У нас війна 8 років,то де реєстри військовозобовязаних і їх статус.Дупу протирали роками за пристойну зарплату,а тепер гвалт...всіх на передову і замінити жінками і пристойними людьми і їх багато не потрібно, у нас же діджіталізація,чи вже відмінили,який срам.
Дали повістку прийшов уточнили дані пройшов медогляд сказали придатний і з речами 5 вересня прийти до них вони піздоболи беруть хлопців з заходу на фронт а бєжєнці тут влаштовуються на роботу живуть спокійно і ніхто їх нечіпає по барах і пивнухах сидять а ми маємо відвойовувати ЇХНІ домівки
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