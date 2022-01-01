Скільки випускників на Волині набрали максимальний бал на НМТ. ВІДЕО
Сьогодні, 21:56
За результатами Національного мультипредметного тесту відмінниками на Волині стали понад пів тисячі учасників.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова завідувачки центру ЗНО Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алли Корнейко.
Всього під час основної сесії НМТ на Волині складали майже 6 800 учасників.
Зі слів Алли Корнейко, 560 людей отримали найвищі бали з одного, двох, або трьох предметів. Серед них 86 волинян отримали по 400 балів.
"По 600 балів отримали 26 учасників з усієї області, Це досить непоганий результат", – зазначила Алла Корнейко.
В центрі ЗНО також проаналізували результати Національного мультипредметного тесту в розрізі навчальних закладів. Найвищі результати є у 137 шкіл. Серед них – ліцеї, гімназії та маленькі сільські школи.
"Лідер, Волинський обласний науковий ліцей, має три 600-бальні результати. По два 600-бальні результати мають луцькі гімназії №4 та № 18, школа №9 і Камінь-Каширський ліцей №2", – додала завідувачка центру ЗНО на Волині.
Серед відмінників цьогорічного тесту – випускник Колківського ліцею Андрій Олійник. Хлопець отримав по 200 балів з математики та історії.
Хлопець розповів: високі бали – це результат навчання упродовж 11 років. У своїх силах, говорить, був впевнений. "Закінчив тест я за 1 годину 10 хвилин. Перевіряв, звісно, пройшовся по всіх завданнях. Перевірив, чи не має помилок. Ну, на скільки знав, настільки й написав", – додає Андрій Олійник.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова завідувачки центру ЗНО Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алли Корнейко.
Всього під час основної сесії НМТ на Волині складали майже 6 800 учасників.
Зі слів Алли Корнейко, 560 людей отримали найвищі бали з одного, двох, або трьох предметів. Серед них 86 волинян отримали по 400 балів.
"По 600 балів отримали 26 учасників з усієї області, Це досить непоганий результат", – зазначила Алла Корнейко.
В центрі ЗНО також проаналізували результати Національного мультипредметного тесту в розрізі навчальних закладів. Найвищі результати є у 137 шкіл. Серед них – ліцеї, гімназії та маленькі сільські школи.
"Лідер, Волинський обласний науковий ліцей, має три 600-бальні результати. По два 600-бальні результати мають луцькі гімназії №4 та № 18, школа №9 і Камінь-Каширський ліцей №2", – додала завідувачка центру ЗНО на Волині.
Серед відмінників цьогорічного тесту – випускник Колківського ліцею Андрій Олійник. Хлопець отримав по 200 балів з математики та історії.
Хлопець розповів: високі бали – це результат навчання упродовж 11 років. У своїх силах, говорить, був впевнений. "Закінчив тест я за 1 годину 10 хвилин. Перевіряв, звісно, пройшовся по всіх завданнях. Перевірив, чи не має помилок. Ну, на скільки знав, настільки й написав", – додає Андрій Олійник.
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