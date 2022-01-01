Скільки випускників на Волині набрали максимальний бал на НМТ. ВІДЕО





Про це повідомляє Алли Корнейко.



Всього під час основної сесії НМТ на Волині складали майже 6 800 учасників.



Зі слів Алли Корнейко, 560 людей отримали найвищі бали з одного, двох, або трьох предметів. Серед них 86 волинян отримали по 400 балів.



"По 600 балів отримали 26 учасників з усієї області, Це досить непоганий результат", – зазначила Алла Корнейко.



В центрі ЗНО також проаналізували результати Національного мультипредметного тесту в розрізі навчальних закладів. Найвищі результати є у 137 шкіл. Серед них – ліцеї, гімназії та маленькі сільські школи.



"Лідер, Волинський обласний науковий ліцей, має три 600-бальні результати. По два 600-бальні результати мають луцькі гімназії №4 та № 18, школа №9 і Камінь-Каширський ліцей №2", – додала завідувачка центру ЗНО на Волині.



Серед відмінників цьогорічного тесту – випускник Колківського ліцею Андрій Олійник. Хлопець отримав по 200 балів з математики та історії.



Хлопець розповів: високі бали – це результат навчання упродовж 11 років. У своїх силах, говорить, був впевнений. "Закінчив тест я за 1 годину 10 хвилин. Перевіряв, звісно, пройшовся по всіх завданнях. Перевірив, чи не має помилок. Ну, на скільки знав, настільки й написав", – додає Андрій Олійник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За результатами Національного мультипредметного тесту відмінниками на Волині стали понад пів тисячі учасників.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на слова завідувачки центру ЗНО Волинського інституту післядипломної педагогічної освітиВсього під час основної сесії НМТ на Волині складали майже 6 800 учасників.Зі слів Алли Корнейко, 560 людей отримали найвищі бали з одного, двох, або трьох предметів. Серед них 86 волинян отримали по 400 балів."По 600 балів отримали 26 учасників з усієї області, Це досить непоганий результат", – зазначила Алла Корнейко.В центрі ЗНО також проаналізували результати Національного мультипредметного тесту в розрізі навчальних закладів. Найвищі результати є у 137 шкіл. Серед них – ліцеї, гімназії та маленькі сільські школи."Лідер, Волинський обласний науковий ліцей, має три 600-бальні результати. По два 600-бальні результати мають луцькі гімназії №4 та № 18, школа №9 і Камінь-Каширський ліцей №2", – додала завідувачка центру ЗНО на Волині.Серед відмінників цьогорічного тесту – випускник Колківського ліцею. Хлопець отримав по 200 балів з математики та історії.Хлопець розповів: високі бали – це результат навчання упродовж 11 років. У своїх силах, говорить, був впевнений. "Закінчив тест я за 1 годину 10 хвилин. Перевіряв, звісно, пройшовся по всіх завданнях. Перевірив, чи не має помилок. Ну, на скільки знав, настільки й написав", – додає Андрій Олійник.

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