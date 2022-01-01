У Луцьку відключать гарячу воду у 30 будинках

У Луцьку на три дні припинять подачу теплоносія для потреб послуги з постачання гарячої води від котельні на вулиці Декабристів, 29.Про це йдеться ДКП "Луцьктепло".У зв'язку із зупинкою котельні від ранку 22 серпня подачу гарячої води буде припинено до 30 житлових будинків на вул. Декабристів, 25, 25а, 27, 31, просп. Відродження, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 10а, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 16а, вул. Січова, 2, вул. Захарова, 5, 7, 9, 9а, вул. Митрополита Шептицького, 32, 34, вул. Гетьмана Сагайдачного, 4, 5, вул. Щусева, 20а, вул. Рівненська, 125.Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання підрядником по Контракту 3b "Модернізація котелень – заміна великих насосів" в рамках Проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.Відновлення роботи котельні та постачання гарячої води споживачам – 24 серпня, до кінця дня.Додатково у ДКП "Луцьктепло" повідомили, що роботи на котельні на вул. 8-го Березня, 3 триватимуть і завтра, 20 серпня. Відновлення надання послуги з постачання гарячої води – до кінця дня.