Росіяни не припиняють повітряні та ракетні атаки по цивільних об'єктах. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Триває сто сімдесят сьомий день героїчного спротиву українського народу російському військовому вторгненню.Повітряні та ракетні атаки російських окупантів по цивільних об'єктах на території України не припиняються, - повідомляють у Генеральному штабі ЗСУНанапрямках ознак створення наступальних груп не виявлено. Проводяться навчання підрозділів Повітряних Сил та Повітряної оборони Збройних Сил РБ. Все ще існує загроза нанесення ворогом ракетних та авіаударів з території та повітряного простору цієї країни.Нанапрямку ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Пушкари Чернігівської області та Миропілля та Павлівка в Сумській області.Нанапрямку російські вбивці завдали вогнепальних збитків зі ствольної та ракетної артилерії цивільної інфраструктури в районах Харкова, Протопопівка, Петрівка, Слатине, Великі Проходи, Коробочкине, Мілова та Гусарівка. Поблизу Старого Салтів та Явірське було нанесено авіаудари. Ворог підтримує високу інтенсивність розвідки БПЛА.Окупанти намагалися покращити тактичне становище поблизу Питомника, були відбиті та відступили. Вони здійснили дистанційне розмінування місцевості в районах Старий та Верхній Салтів.Нанапрямку ворог завдав вогнепальні збитки з танків, ствольної та ракетної артилерії поблизу Дібрівне, Вірнопілля, Чепіля та Богородичне.У районах населених пунктів Карнаухівка, Дібрівне, Вірнопілля та Долина ворог намагався прорвати оборону наших військ. Поніс втрат і втік з ганьбою.На Краматорському напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу Сіверська, Григорівки, Берестове та Івано-Дар'ївки.Окупанти намагалися просунутися поблизу Вимки та Івано-Дар'ївки наступальними та штурмовими діями, сильно відбилися та відступили.На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з танків, ствольної та ракетної артилерії райони населених пунктів Світле, Соледар, Берестове, Вершина, Білохорівка, Залізне, Яковлівка.Використовували авіацію для ударів поблизу Соледара та Яковлівки.Вела наступально-штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутське та Зайцеве, невдало, виїхала.На Авдіївщині внаслідок пожежі постраждали райони Новоукраїнка, Краснохорівка, Водяне, Мар'їнка, Шевченкове, Ласточкине, Авдіївка та Опитне. Ворог завдав авіаудари поблизу Мар'їнки, Новоселівки Други та Невельського. Очолив наступ в районах населених пунктів Опитне, Піський та Майорськ, не мав успіху, відступив.Нанапрямку зафіксовано обстріли поблизу Велика Новосілка, Павлівка, Новомихайлівка, Золота Нива. Ворог завдав авіаудари поблизу Павлівки та Новомихайлівки. Біля Новомихайлівки ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення, зазнав втрат та відступив.Нанапрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Саміїлівка, Уляйполе, Преображенка, Мала Токмачка, Полтавка, Новосілка, Темирівка, Залізничне, Новоандріївка з ствольної та реактивної артилерії та танків. Наніс авіаудари поблизу Щербаки, Дорожнянки та Новосілки. Проводили активну розвідку позицій наших зенітних військ.Нанапрямку ворог зосередив свої зусилля на недопущенні просування наших військ та поповненні втрат. Продовжував обстріли з танків та артилерії різних типів уздовж всієї лінії зіткнення. Наніс авіаудари поблизу Миколаївське, Нове Житта, Первомайське, Білої Криниці та Лозове.Зробила спробу штурмовими діями прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Кірова. В результаті пошкодження вогнем зазнало втрат та хаотично відступило. З метою проведення повітряної розвідки активно залучалася БПЛА.У водних районах Чорного та Азовського морів морське угруповання ворога продовжує підтримувати дії сухопутних військ, блокувати цивільне судноплаття у північно-західній частині Чорного моря та пошкоджувати об'єкти та елементи інфраструктури р на території України.Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.