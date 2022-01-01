Погода у Луцьку на завтра, 20 серпня

Погода у Луцьку на завтра, 20 серпня
20 серпня у Луцьку погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Повітря зранку не перевищуватиме показника 20°С, вдень коливатиметься між позначками 25 - 26°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 26-23°С.

Народний прогноз погоди: 20 серпня вшановується пам'ять святого Марина воїна; преподобного Пимена Печерського. У народі існувала така приказка відносно цього дня: "Пимени-Марини - не шукай у лісі малини". З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.

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Теги: погода, Луцьк
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