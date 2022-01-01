20 серпня на Волині: гортаючи календар
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20 серпня відзначають день народження фінансовий ментор Марина Майко (на фото), журналістка Мирослава Косьмина.
Також день народження у голови правління Волинської обласної спілки споживчих товариств Марти Кандиби.
ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Митрофанів та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в роботі та творчих успіхів.
Сьогодні, 20 серпня, у світі відзначають День ліні та День москітів, а віряни шанують пам'ять Преподобного Пімена.
20 серпня 45 років тому відкрили Музей партизанської слави в урочищі Лопатень Ківерцівського району.
Урочище Лопатень в грізні роки гітлерівської окупації було домівкою партизанських загонів. Їх подвиг увічнює меморіальний комплекс «Партизанська Слава», створений в 1967 році біля села Берестяне Ківерцівського району.
Лопатенський меморіал розкинувся на площі 12 гектарів. Тут є також Алея Слави з портретами уславлених партизанських командирів, курган із обеліском. На цьому місці була стоянка партизанського загону, яким керував полковник Медведєв. Збереглися землянки: штаб, комендантський взвод, госпіталь, а також партизанська операційна.
Цього дня 1989 року на Замковій площі у Луцьку зібралися десятки тисяч лучан з нагоди створення регіональної організації НРУ, засвідчили свою широку підтримку ідеї Руху. Це був санкціонований мітинг.
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Також день народження у голови правління Волинської обласної спілки споживчих товариств Марти Кандиби.
ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Митрофанів та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в роботі та творчих успіхів.
Сьогодні, 20 серпня, у світі відзначають День ліні та День москітів, а віряни шанують пам'ять Преподобного Пімена.
20 серпня 45 років тому відкрили Музей партизанської слави в урочищі Лопатень Ківерцівського району.
Урочище Лопатень в грізні роки гітлерівської окупації було домівкою партизанських загонів. Їх подвиг увічнює меморіальний комплекс «Партизанська Слава», створений в 1967 році біля села Берестяне Ківерцівського району.
Лопатенський меморіал розкинувся на площі 12 гектарів. Тут є також Алея Слави з портретами уславлених партизанських командирів, курган із обеліском. На цьому місці була стоянка партизанського загону, яким керував полковник Медведєв. Збереглися землянки: штаб, комендантський взвод, госпіталь, а також партизанська операційна.
Цього дня 1989 року на Замковій площі у Луцьку зібралися десятки тисяч лучан з нагоди створення регіональної організації НРУ, засвідчили свою широку підтримку ідеї Руху. Це був санкціонований мітинг.
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