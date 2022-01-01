П`ять разів судимого волинянина, підозрюваного у розбої, взяли під варту
Сьогодні, 17:15
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 41-річному жителю Ковеля повідомлено про підозру у вчиненні розбою в умовах воєнного часу.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Судимий до цього п`ять разів , у тому числі й за розбій, чоловік, під час іспитового строку вчинив новий злочин.
Увечері 13 серпня 2022 року на вулиці Брестській у Ковелі він напав на перехожого, побив його, й відібрав гаманець та годинник. Затриманому невдовзі зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Судимий до цього п`ять разів , у тому числі й за розбій, чоловік, під час іспитового строку вчинив новий злочин.
Увечері 13 серпня 2022 року на вулиці Брестській у Ковелі він напав на перехожого, побив його, й відібрав гаманець та годинник. Затриманому невдовзі зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні з'явилася перша зупинка-укриття. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
Волинь вперше отримала вакцину Janssen
Сьогодні, 17:22
П`ять разів судимого волинянина, підозрюваного у розбої, взяли під варту
Сьогодні, 17:15
У пам'ять про загиблого волинського прикордонника виготовили портрет із 25 тисяч сірників
Сьогодні, 17:00
На Волині судитимуть пропагандиста «русского міра» з Донецька
Сьогодні, 16:45
Медіа