П`ять разів судимого волинянина, підозрюваного у розбої, взяли під варту

П`ять разів судимого волинянина, підозрюваного у розбої, взяли під варту
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 41-річному жителю Ковеля повідомлено про підозру у вчиненні розбою в умовах воєнного часу.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Судимий до цього п`ять разів , у тому числі й за розбій, чоловік, під час іспитового строку вчинив новий злочин.

Увечері 13 серпня 2022 року на вулиці Брестській у Ковелі він напав на перехожого, побив його, й відібрав гаманець та годинник. Затриманому невдовзі зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

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Теги: Волинь, Ковель, розбій
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