У пам'ять про загиблого волинського прикордонника виготовили портрет із 25 тисяч сірників





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Микола Ткачук помер 24 березня на Донеччині під час обстрілу з ворожого танка. Побратими вже не раз навідувались до родичів загиблого й підтримували їх. Та під час цієї зустрічі вони принесли особливий портрет із 25 тисяч сірників.



Витвір зроблений з тогорічної світлини, на якій прикордонник разом зі своєю чотирилапою напарницею патрулює ділянку українсько-польського кордону. Виготовив його односелець Миколи з 23 кольорів за 3 тижні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині, аби підтримати сім’ю загиблого бійця, прикордонники принесли його портрет із сірників.Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.помер 24 березня на Донеччині під час обстрілу з ворожого танка. Побратими вже не раз навідувались до родичів загиблого й підтримували їх. Та під час цієї зустрічі вони принесли особливий портрет із 25 тисяч сірників.Витвір зроблений з тогорічної світлини, на якій прикордонник разом зі своєю чотирилапою напарницею патрулює ділянку українсько-польського кордону. Виготовив його односелець Миколи з 23 кольорів за 3 тижні.

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