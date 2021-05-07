У пам'ять про загиблого волинського прикордонника виготовили портрет із 25 тисяч сірників
Сьогодні, 17:00
На Волині, аби підтримати сім’ю загиблого бійця, прикордонники принесли його портрет із сірників.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Микола Ткачук помер 24 березня на Донеччині під час обстрілу з ворожого танка. Побратими вже не раз навідувались до родичів загиблого й підтримували їх. Та під час цієї зустрічі вони принесли особливий портрет із 25 тисяч сірників.
Витвір зроблений з тогорічної світлини, на якій прикордонник разом зі своєю чотирилапою напарницею патрулює ділянку українсько-польського кордону. Виготовив його односелець Миколи з 23 кольорів за 3 тижні.
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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Микола Ткачук помер 24 березня на Донеччині під час обстрілу з ворожого танка. Побратими вже не раз навідувались до родичів загиблого й підтримували їх. Та під час цієї зустрічі вони принесли особливий портрет із 25 тисяч сірників.
Витвір зроблений з тогорічної світлини, на якій прикордонник разом зі своєю чотирилапою напарницею патрулює ділянку українсько-польського кордону. Виготовив його односелець Миколи з 23 кольорів за 3 тижні.
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