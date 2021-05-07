У пам'ять про загиблого волинського прикордонника виготовили портрет із 25 тисяч сірників

У пам'ять про загиблого волинського прикордонника виготовили портрет із 25 тисяч сірників
На Волині, аби підтримати сім’ю загиблого бійця, прикордонники принесли його портрет із сірників.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Микола Ткачук помер 24 березня на Донеччині під час обстрілу з ворожого танка. Побратими вже не раз навідувались до родичів загиблого й підтримували їх. Та під час цієї зустрічі вони принесли особливий портрет із 25 тисяч сірників.
У пам'ять про загиблого волинського прикордонника виготовили портрет із 25 тисяч сірників

Витвір зроблений з тогорічної світлини, на якій прикордонник разом зі своєю чотирилапою напарницею патрулює ділянку українсько-польського кордону. Виготовив його односелець Миколи з 23 кольорів за 3 тижні.
У пам'ять про загиблого волинського прикордонника виготовили портрет із 25 тисяч сірників

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Теги: Волинь, портрет, сірники, прикордонник
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