 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Лукашенко заявив, що білоруси не воюватимуть проти України

Лукашенко заявив, що білоруси не воюватимуть проти України
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "не хотів би, щоб білоруси воювали". Він переконує, що Білорусь нібито не готує жодного вторгнення в Україну.

Про це пише УНІАН з посиланням на агентство "БелТА".

"Ви не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну бомбитимемо з території Білорусі і так далі. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали. В ім'я чого? Нам треба втихомиритися. Ніяка Україна не воює. сьогодні. Сьогодні з Росією воює весь блок НАТО та Америка насамперед", - заявив Олександр Лукашенко.

Попри ці заяви Лукашенко та його режим активно сприяють Росії та дозволяють бомбити мирні українські міста з території Білорусі. Зокрема, раніше стало відомо, що РФ готується до масованого ракетного удару по Україні з території Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Янукович перебував у Білорусі в березні та готувався повернутися до України після окупації Києва, - The Washington Post
Сьогодні, 15:25
США схвалюють застосування Україною західної зброї в окупованому Криму, – Politico
Сьогодні, 14:50
Зґвалтували у Бєлгороді трьох неповнолітніх дівчат: окупант розповідає матері про звірства в армії РФ
Сьогодні, 13:15
СБУ викрила спробу ФСБ встановити «жучки» в кулуарах Верховної Ради
Сьогодні, 12:15
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ковід нікуди не зник», – головна державна санітарна лікарка Волині
Сьогодні, 16:29
Волинянин вирощував вдома коноплі та мак. ФОТО
Сьогодні, 16:03
Лукашенко заявив, що білоруси не воюватимуть проти України
Сьогодні, 15:50
На Волині збільшили кількість місць для переселенців
Сьогодні, 15:40
Янукович перебував у Білорусі в березні та готувався повернутися до України після окупації Києва, - The Washington Post
Сьогодні, 15:25
Схожі новини
Янукович перебував у Білорусі в березні та готувався повернутися до України після окупації Києва, - The Washington Post Янукович перебував у Білорусі в березні та готувався повернутися до України після окупації Києва, - The Washington Post
Сьогодні, 15:25
США схвалюють застосування Україною західної зброї в окупованому Криму, – Politico США схвалюють застосування Україною західної зброї в окупованому Криму, – Politico
Сьогодні, 14:50
Зґвалтували у Бєлгороді трьох неповнолітніх дівчат: окупант розповідає матері про звірства в армії РФ Зґвалтували у Бєлгороді трьох неповнолітніх дівчат: окупант розповідає матері про звірства в армії РФ
Сьогодні, 13:15
СБУ викрила спробу ФСБ встановити «жучки» в кулуарах Верховної Ради СБУ викрила спробу ФСБ встановити «жучки» в кулуарах Верховної Ради
Сьогодні, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П`ять разів судимого волинянина, підозрюваного у розбої, взяли під варту
Сьогодні, 17:15
 0
У пам'ять про загиблого волинського прикордонника виготовили портрет із 25 тисяч сірників
Сьогодні, 17:00
 0
На Волині судитимуть пропагандиста «русского міра» з Донецька
Сьогодні, 16:45
 0
Під Луцьком водій вантажівки на смерть збив велосипедиста
Сьогодні, 16:34
 0
«Ковід нікуди не зник», – головна державна санітарна лікарка Волині
Сьогодні, 16:29
 0
Медіа
відео
1/8