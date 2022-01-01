Лукашенко заявив, що білоруси не воюватимуть проти України

Олександр Лукашенко заявив, що "не хотів би, щоб білоруси воювали". Він переконує, що Білорусь нібито не готує жодного вторгнення в Україну.



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"Ви не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну бомбитимемо з території Білорусі і так далі. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали. В ім'я чого? Нам треба втихомиритися. Ніяка Україна не воює. сьогодні. Сьогодні з Росією воює весь блок НАТО та Америка насамперед", - заявив Олександр Лукашенко.



Попри ці заяви Лукашенко та його режим активно сприяють Росії та дозволяють бомбити мирні українські міста з території Білорусі. Зокрема, раніше стало відомо, що РФ готується до масованого ракетного удару по Україні з території Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусізаявив, що "не хотів би, щоб білоруси воювали". Він переконує, що Білорусь нібито не готує жодного вторгнення в Україну.Про це пише УНІАН з посиланням на агентство "БелТА"."Ви не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну бомбитимемо з території Білорусі і так далі. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали. В ім'я чого? Нам треба втихомиритися. Ніяка Україна не воює. сьогодні. Сьогодні з Росією воює весь блок НАТО та Америка насамперед", - заявив Олександр Лукашенко.Попри ці заяви Лукашенко та його режим активно сприяють Росії та дозволяють бомбити мирні українські міста з території Білорусі. Зокрема, раніше стало відомо, що РФ готується до масованого ракетного удару по Україні з території Білорусі.

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