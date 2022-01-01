«Ковід нікуди не зник», – головна державна санітарна лікарка Волині

«Ковід нікуди не зник», – головна державна санітарна лікарка Волині
Протягом останніх двох тижнів на Волині фіксують ріст захворюваності на COVID-19.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка у Волинській області Наталія Янко 19 серпня під час онлайн-брифінгу.

Янко зауважила, що областю, як і Україною загалом, ширяться фрази на кшталт «коронавірусу більше немає». Але, наголосила посадовиця, це зовсім не так.

«Ковід нікуди не зник. Справа в тому, що, по-перше, психологічно для українців вийшли на перше місце інші ризики – ті, що пов’язані із війною. А, по-друге, був літній період, у який завжди фіксують зниження гострих респіраторних вірусних інфекцій, до яких належить і коронавірус», – зауважила вона.

Епідеміологи області прогнозують ріст кількості хворих у осінньо-зимовий період.

«Вже і зараз протягом двох тижнів спостерігаємо ріст захворюваності приблизно у три рази. Якщо на початку липня реєстрували в межах 10 захворювань за тиждень, то тепер – приблизно 50 випадків. 70% з них – у Луцькій територіальній громаді», – додала Янко.

За її інформацією, кожен четвертий волинянин, який захворів, був госпіталізований (25%). Зайнятість «ковідних» ліжок в лікарнях області складає 11%.

На жаль, реєструють і летальні випадки.

Усього з початку пандемії в області на COVID-19 захворіли понад 143 тисячі людей.

Тож, волинян закликають вакцинуватися. «Жодних підстав для припинення вакцинації немає», - сказала Янко. Наразі в області щеплені 45% від загальної кількості дорослого населення. Цього, на жаль, недостатньо для отримання колективного імунітету.

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Теги: Волинь, коронавірус, Янко
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