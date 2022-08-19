США схвалюють застосування Україною західної зброї в окупованому Криму, – Politico





Про це пише



"Звісно, ми не вибираємо цілі, і все, що ми надали (Україні), призначене для самооборони. Будь-яка мета, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною", – розповів високопоставлений представник адміністрації президента США.



Він також наголосив, що адміністрація Байдена вважає Кримський півострів суверенною українською територією.



"Крим – це Україна", – сказав представник Білого дому.



Він також додав, що повідомлення адміністрації Байдена дійшло до Києва.



Нагадаємо, адміністрація Байдена готується надати Україні військової допомоги ще на $800 млн.



Раніше 20 високопоставлених американських військових та дипломатів написали відкритого листа президентові США, в якому закликали його негайно надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, включно з ракетами HIMARS із дальністю дії 300 км та ефективні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.



Вони впевнені, що війна в Україні досягла вирішального моменту, і що на карту поставлено життєво важливі інтереси США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати Америки підтримують удари по окупованому росіянами Криму, якщо Київ вважатиме їх необхідними.Про це пише LB.ua з посиланням на видання Politico."Звісно, ми не вибираємо цілі, і все, що ми надали (Україні), призначене для самооборони. Будь-яка мета, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною", – розповів високопоставлений представник адміністрації президента США.Він також наголосив, що адміністраціявважає Кримський півострів суверенною українською територією."Крим – це Україна", – сказав представник Білого дому.Він також додав, що повідомлення адміністрації Байдена дійшло до Києва.Нагадаємо, адміністрація Байдена готується надати Україні військової допомоги ще на $800 млн.Раніше 20 високопоставлених американських військових та дипломатів написали відкритого листа президентові США, в якому закликали його негайно надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, включно з ракетами HIMARS із дальністю дії 300 км та ефективні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.Вони впевнені, що війна в Україні досягла вирішального моменту, і що на карту поставлено життєво важливі інтереси США.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію