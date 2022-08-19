США схвалюють застосування Україною західної зброї в окупованому Криму, – Politico
Сьогодні, 14:50
Сполучені Штати Америки підтримують удари по окупованому росіянами Криму, якщо Київ вважатиме їх необхідними.
Про це пише LB.ua з посиланням на видання Politico.
"Звісно, ми не вибираємо цілі, і все, що ми надали (Україні), призначене для самооборони. Будь-яка мета, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною", – розповів високопоставлений представник адміністрації президента США.
Він також наголосив, що адміністрація Байдена вважає Кримський півострів суверенною українською територією.
"Крим – це Україна", – сказав представник Білого дому.
Він також додав, що повідомлення адміністрації Байдена дійшло до Києва.
Нагадаємо, адміністрація Байдена готується надати Україні військової допомоги ще на $800 млн.
Раніше 20 високопоставлених американських військових та дипломатів написали відкритого листа президентові США, в якому закликали його негайно надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, включно з ракетами HIMARS із дальністю дії 300 км та ефективні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.
Вони впевнені, що війна в Україні досягла вирішального моменту, і що на карту поставлено життєво важливі інтереси США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише LB.ua з посиланням на видання Politico.
"Звісно, ми не вибираємо цілі, і все, що ми надали (Україні), призначене для самооборони. Будь-яка мета, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною", – розповів високопоставлений представник адміністрації президента США.
Він також наголосив, що адміністрація Байдена вважає Кримський півострів суверенною українською територією.
"Крим – це Україна", – сказав представник Білого дому.
Він також додав, що повідомлення адміністрації Байдена дійшло до Києва.
Нагадаємо, адміністрація Байдена готується надати Україні військової допомоги ще на $800 млн.
Раніше 20 високопоставлених американських військових та дипломатів написали відкритого листа президентові США, в якому закликали його негайно надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, включно з ракетами HIMARS із дальністю дії 300 км та ефективні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.
Вони впевнені, що війна в Україні досягла вирішального моменту, і що на карту поставлено життєво важливі інтереси США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ за добу ліквідували 400 окупантів і 10 російських танків
Сьогодні, 10:10
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині збільшили кількість місць для переселенців
Сьогодні, 15:40
Янукович перебував у Білорусі в березні та готувався повернутися до України після окупації Києва, - The Washington Post
Сьогодні, 15:25
США схвалюють застосування Україною західної зброї в окупованому Криму, – Politico
Сьогодні, 14:50
Ердоган пропонує Зеленському організувати зустріч із Путіним
Сьогодні, 14:40
Військових Каменя-Каширського забезпечили спеціалізованим авто
Сьогодні, 14:20
Медіа