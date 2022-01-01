Назвали умови виїзду підприємців за кордон

У Міністерстві цифрової трансформації назвали умови виїзду українських підприємців за кордон.Про це у телеграмі написав міністрПослуга єВідрядження дозволить оформлювати дозвіл на робочі поїздки за кордон. Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє запустити єВідрядження в експериментальному форматі. З 1 вересня оформити дозвіл на виїзд за кордон можна буде на порталі Дія в декілька кліків.Скористатися послугою зможуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи. Виїхати з країни для робочого відрядження можна буде не довше, ніж на 7 днів.Підготуйтесь до старту єВідрядження: подайте податкову звітність, сплатіть єдиний соціальний внесок, за сім днів до відрядження внесіть 200 тисяч гривень на рахунок Ощадбанку. Важливо, щоб середня зарплата в компанії була не менше 20 тисяч гривень. Одночасно відправити у відрядження підприємство зможе не більше 10% співробітників.