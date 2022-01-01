Курс валют у Луцьку 20 серпня

Курс валют у Луцьку 20 серпня
20 серпня готівковий курс долара становить 40.74, продають його за 40.95.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.86, а продають - за 41.17.

Щодо польського злотого, то його купують за 8,54, а продають - за 8,78.

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Теги: Курс, валюта, Луцьк
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