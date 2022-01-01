Росія збирається розгортати свої «добробати» на півдні України, – ISW





Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, пише



В ISW зазначили, що батальйон зв'язку Хабаровського краю "Барон Корф" підтримуватиме розгортання російських польових постів у Херсонській області та забезпечуватиме командування та управління новим російським 3-м армійським корпусом — підрозділом, який все ще перебуває на стадії формування.



Цьому новому корпусу підпорядковуються нещодавно виявлені російські добровольчі загони, зокрема недавно повністю сформований батальйон "Вятка".



"Це вказує на те, що Кремль, ймовірно, розгорне багато своїх нових добровольчих загонів у Херсоні і на півдні України", — йдеться у звіті.



В Інституті зазначили, що в регіонах РФ продовжується формування добровольчих загонів. Зокрема формується полк "Кабардино-Балкарія", який увійде до складу 42-ї мотострілецької дивізії (58-ї загальновійськової армії Південного військового округу).



Набирають добровольців у віці від 18 до 50 років з окладом 168-200 тис. руб. (2695-3368 дол.) на місяць на загальновійськову службу і від 18 до 50 років з окладом 200-300 тис. руб. (3368-5053 дол.) на місяць для перекидання в Україну. Полк пропонує контракти на три місяці, один рік та три роки.



У Ростовській області формують добровольчу дружину "Дон" із чоловіків віком від 18 до 60 років, які не потребують військової служби. Добровольцям пропонують 200 тис руб. на місяць, 40 000 руб. на купівлю матеріалів та обладнання, контракти на три та шість місяців.



У Пермській області формується 2-й добровольчий батальйон "Парма", який зараз проходить підготовку перед відряджанням на Україну. Також там вже сформовано добровольчий танковий батальйон "Молот" і зараз відбувається підготовка навчання солдатів.



В ISW зазначили, що нещодавні українські удари по російській військовій і транспортній інфраструктурі в Криму та Херсонській області, ймовірно, знижують впевненість Росії в безпеці їхніх тилових районів.



"Українські удари викликають резонанс у російському інформаційному просторі, попри те, що ці повідомлення були, швидше за все, роздутими", — йдеться у звіті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує формувати добровольчі підрозділи і перекидає або готується до перекидання новостворених формувань на південь України.Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, пише Суспільне В ISW зазначили, що батальйон зв'язку Хабаровського краю "Барон Корф" підтримуватиме розгортання російських польових постів у Херсонській області та забезпечуватиме командування та управління новим російським 3-м армійським корпусом — підрозділом, який все ще перебуває на стадії формування.Цьому новому корпусу підпорядковуються нещодавно виявлені російські добровольчі загони, зокрема недавно повністю сформований батальйон "Вятка"."Це вказує на те, що Кремль, ймовірно, розгорне багато своїх нових добровольчих загонів у Херсоні і на півдні України", — йдеться у звіті.В Інституті зазначили, що в регіонах РФ продовжується формування добровольчих загонів. Зокрема формується полк "Кабардино-Балкарія", який увійде до складу 42-ї мотострілецької дивізії (58-ї загальновійськової армії Південного військового округу).Набирають добровольців у віці від 18 до 50 років з окладом 168-200 тис. руб. (2695-3368 дол.) на місяць на загальновійськову службу і від 18 до 50 років з окладом 200-300 тис. руб. (3368-5053 дол.) на місяць для перекидання в Україну. Полк пропонує контракти на три місяці, один рік та три роки.У Ростовській області формують добровольчу дружину "Дон" із чоловіків віком від 18 до 60 років, які не потребують військової служби. Добровольцям пропонують 200 тис руб. на місяць, 40 000 руб. на купівлю матеріалів та обладнання, контракти на три та шість місяців.У Пермській області формується 2-й добровольчий батальйон "Парма", який зараз проходить підготовку перед відряджанням на Україну. Також там вже сформовано добровольчий танковий батальйон "Молот" і зараз відбувається підготовка навчання солдатів.В ISW зазначили, що нещодавні українські удари по російській військовій і транспортній інфраструктурі в Криму та Херсонській області, ймовірно, знижують впевненість Росії в безпеці їхніх тилових районів."Українські удари викликають резонанс у російському інформаційному просторі, попри те, що ці повідомлення були, швидше за все, роздутими", — йдеться у звіті.

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