Росіяни обстріляли багатоповерхівку на Миколаївщині, є поранені





Про це Віталій Кім.



"Сьогодні вдень рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей. Одну дитину зараз оперують", - йдеться

в повідомленні.





На 13.30 стало відомо про 9 поранених, з них - 4 дітей. Діти всі тяжкі. Вік від 3 до 17 років, повідомив Кім.



Нагадаємо, що сьогодні, 20 серпня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти обстріляли Вознесенськ у Миколаївській області.Про це повідомив голова Миколаївської ОВА"Сьогодні вдень рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей. Одну дитину зараз оперують", - йдетьсяв повідомленні.На 13.30 стало відомо про 9 поранених, з них - 4 дітей. Діти всі тяжкі. Вік від 3 до 17 років, повідомив Кім.Нагадаємо, що сьогодні, 20 серпня українські військові збили над Дніпропетровською областю чотири ракети росіян

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