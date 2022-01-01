Росіяни обстріляли багатоповерхівку на Миколаївщині, є поранені
Сьогодні, 13:50
Російські окупанти обстріляли Вознесенськ у Миколаївській області.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Сьогодні вдень рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей. Одну дитину зараз оперують", - йдеться
в повідомленні.
На 13.30 стало відомо про 9 поранених, з них - 4 дітей. Діти всі тяжкі. Вік від 3 до 17 років, повідомив Кім.
Нагадаємо, що сьогодні, 20 серпня українські військові збили над Дніпропетровською областю чотири ракети росіян.
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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Сьогодні вдень рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей. Одну дитину зараз оперують", - йдеться
в повідомленні.
На 13.30 стало відомо про 9 поранених, з них - 4 дітей. Діти всі тяжкі. Вік від 3 до 17 років, повідомив Кім.
Нагадаємо, що сьогодні, 20 серпня українські військові збили над Дніпропетровською областю чотири ракети росіян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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