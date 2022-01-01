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Росіяни обстріляли багатоповерхівку на Миколаївщині, є поранені

Росіяни обстріляли багатоповерхівку на Миколаївщині, є поранені
Російські окупанти обстріляли Вознесенськ у Миколаївській області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні вдень рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей. Одну дитину зараз оперують", - йдеться
в повідомленні.
Росіяни обстріляли багатоповерхівку на Миколаївщині, є поранені
Росіяни обстріляли багатоповерхівку на Миколаївщині, є поранені


На 13.30 стало відомо про 9 поранених, з них - 4 дітей. Діти всі тяжкі. Вік від 3 до 17 років, повідомив Кім.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 серпня українські військові збили над Дніпропетровською областю чотири ракети росіян.

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Теги: Росія, Україна, війна
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