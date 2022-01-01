На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО





Про це



Рятувальники 7 ДПРЧ, прибувши на місце події, дістали на проїжджу частину дороги легковий автомобіль, який злетів в кювет та перекинувся.



За допомогою пожежного автомобіля та троса вони звели автомобіль на колеса та відбуксирували на проїжджу частину.



Потерпілих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20-го серпня о 11:07 на трасі між селами Зимне та Бубнів Зимнівської громади лековий автомобіль злетів в кювет та перевернувся.Про це БУГу повідомили працівники ДСНС.Рятувальники 7 ДПРЧ, прибувши на місце події, дістали на проїжджу частину дороги легковий автомобіль, який злетів в кювет та перекинувся.За допомогою пожежного автомобіля та троса вони звели автомобіль на колеса та відбуксирували на проїжджу частину.Потерпілих немає.

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