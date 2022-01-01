На Волині автомобіль злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 17:25
20-го серпня о 11:07 на трасі між селами Зимне та Бубнів Зимнівської громади лековий автомобіль злетів в кювет та перевернувся.
Про це БУГу повідомили працівники ДСНС.
Рятувальники 7 ДПРЧ, прибувши на місце події, дістали на проїжджу частину дороги легковий автомобіль, який злетів в кювет та перекинувся.
За допомогою пожежного автомобіля та троса вони звели автомобіль на колеса та відбуксирували на проїжджу частину.
Потерпілих немає.
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Про це БУГу повідомили працівники ДСНС.
Рятувальники 7 ДПРЧ, прибувши на місце події, дістали на проїжджу частину дороги легковий автомобіль, який злетів в кювет та перекинувся.
За допомогою пожежного автомобіля та троса вони звели автомобіль на колеса та відбуксирували на проїжджу частину.
Потерпілих немає.
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