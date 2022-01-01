На Донецькому напрямку росіяни продовжують наступальні дії. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ





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Загроза нанесення ворожим ракетних та авіаударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь продовжується.



На Сіверщині ворог продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою стримування дій підрозділів Сил оборони України.

російські окупанти обстріляли підрозділи наших військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей з мінометів.



На Харківському напрямку ворог концентрує основні зусилля на утриманні окупованих позицій. Обстріляли зі ствольної та ракетної артилерії по районах населених пунктів Карасівка, Великі Проходи, Черняки, Піщане та Печеніхи.



Ворог завдав авіаудари поблизу Прудянки та Верхнього Салтів та провів повітряну розвідку поблизу Руських Тишки та Золочів.



На Слов'янському напрямку ворог концентрує основні зусилля на відновленні наступальних дій. Обстріляли зі ствольної та ракетної артилерії в районах поселень Азіївка, Гусарівка, Чепіль, Протопопівка та Довженке. Здійснив авіаудар біля Залимана.



Окупанти вели наступальні бої на напрямках Бражківка – Новодмитрівка, Сулигівка – Новодмитрівка, Бражківка – Вірнопілля та Довженке – Курулка. В результаті наші воїни завдали втрат ворогу та відштовхували їх назад.



На Донецькому напрямку ворог продовжує наступальні дії та концентрує основні зусилля на Бахмутському напрямку.



На Краматорському напрямку обстріли зі ствольної та ракетної артилерії велися в районах Краматорська, Роздолівки, Спірне, Званівки та Райгородок. Провели авіаудар поблизу Івано-Дар'ївки.



Окупанти намагалися розпочати наступ у напрямку Спірне - Івано-Дар'ївка та Миколаївка - Вимка, безрезультатно.



У напрямку Бахмута обстріли з танків, ствольної артилерії та множинні ракетних установок зафіксовано поблизу Майорська, Весела Долина, Бахмута, Кодема та Білохорівки. Крім того, ворог завдав авіаудари по районах трьох останніх населених пунктів.



Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стрияпівка - Соледар, Покровське - Бахмутське, Покровське - Бахмут, Вершина - Зайцеве, Вершина - Кодема, Травневе - Зайцеве, Травневе - К одема, Семигір'я - Зайцеве, Гладосове - Кодема, успіху не мали, отримали суворий відкид.



На Авдіївському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії різних типів поблизу Авдіївки, Курахова, Краснохорівки, Суха Балки, Невельське. Наніс авіаудари поблизу Водане та Мар'їнки.



Вела невдалі наступальні бої на напрямках Горлівка - Майорськ, Спартак - Опитне, Донецьк - Піський, Старомихайлівка - Первомайське.



У напрямку Новопавлівки ворог обстрілював райони населених пунктів Павлівка, Єлизаветівка, Новосілка, Вугледар та Новомихайлівка. Вев наступальний бій в напрямку Блаходатне - Золота Нива, не був безуспішним, відступив.



На Запорізькому напрямку ворог намагається запобігти просуванню підрозділів Сил оборони. Обстріляли танки, ствольну артилерію та МЛРС в районах населених пунктів Великомихайлівка, Шевченко, Уляйпільське, Шевченківське, Новоандріївка, Новопіль, Ольхівське, Щербаки, Бурлацьке та Степове. Ворожа авіація діяла в районах Білогір'я, Залізничне, Малі Щербаки та Мала Токмачка.



На Південнобухському напрямку ворог концентрує основні зусилля на утриманні окупованих областей та стримуванні дій Сил оборони. Намагається покращити тактичне становище на Миколаївському напрямку.



Вела обстріли з танків та артилерії різного калібру поблизу Миколаєва, Українки, Олександрівки та ще п'ятнад Провели авіаудар поблизу Ольхани. Проводить наступальний бій у напрямку Василька - Блаходатне.



Морське угруповання ворога тримає в готовності до використання два крилатих ракет-носіїв морського базування "Калібр".

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