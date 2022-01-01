Перемога волинянки на Іграх Воїнів та новий пакет військової допомоги США: Добрі новини від ВолиньPost за 20 серпня
Сьогодні, 23:36
Минає 178 доба війни з російськими загарбниками. Ми і далі продовжуємо боротись за незалежність нашої країни. Кожен на своєму фронті.
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 20 серпня.
У Луцьку для дітей переселенців організовують арттерапію
У Луцьку для дітей переселенців організовують арттерапевтичні заняття у творчій майстерні "Діти слухають казки" та міському палаці культури. Щоп'ятниці майстерню щоразу відвідують не менше 30 нових учасників, – розповів керівник зразкової театральної студії "Бешкетники" Вадим Хаїнський.
Заняття відвідують діти від п'яти до 12 років. Серед акторів, які задіяні у виставі-імпровізації "Біда навчить" за мотивами твору Лесі Українки – акторка Євгенія Кардаш.
У Севастополі горить штаб Чорноморського флоту РФ
У тимчасово окупованому Криму в Севастополі загорівся штаб Чорноморського флоту РФ. Самопроголошений голова міста заявив, що на дах штабу прилетів безпілотник. Раніше у Севастополі повідомляли про щонайменше 9 вибухів.
Українські воїни знищили уже 44 900 окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 44 900 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 907 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 212 (+17) од,
артилерійських систем – 1 018 (+2) од,
РСЗВ – 266 (+0) од,
засобів ППО – 141 (+0) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 197 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) од,
крилатих ракет – 190 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 137 (+7) од,
спеціальної техніки – 97 (+3) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Новий пакет військової допомоги США: яку зброю дадуть Україні
Міністр оборони Олексій Резніков подякував США за надання Україні військової допомоги на суму 775 млн дол. та розповів, що передбачає пакет допомоги.
боєприпаси для HIMARS;
16 105мм гаубиць+боєприпаси;
15 безпілотників ScanEagle;
40 машин MaxxPro;
високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
50 HMMWVs;
1500 протитанкових керованих ракет;
1,000 Javelins;
інше обладнання.
35 кілометрів заради перемоги: у Луцьку – благодійний велопробіг на підтримку ЗСУ.
В обласному центрі Волині до прийдешнього Дня Незалежності України організували благодійний велопробіг, участь в якому взяли участь прикордонники, поліцейські, рятувальники та волонтери. Протяжність маршруту становить 35 кілометрів. Ще до старту до участі в заході зареєструвалися 85 учасників, мінімальний внесок для участі в благодійному велопробігу – 250 гривень.
Мотиваційний лист та найпопулярніші спеціальності: особливості вступної кампанії на Волині
У вищих навчальних закладах Волині триває вступна кампанія. Цього року усі документи на вступ приймають онлайн. Майбутню спеціальність абітурієнти обирають в електронному кабінеті, а ще обов'язково мають написати мотиваційний лист.
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки триває набір на 69 спеціальностей. Цього року у виші очікують півтори тисячі першокурсників. У Луцькому національному технічному університеті на перший курс цього року планують набрати півтори тисячі студентів на 58 освітніх програм. Подати заяви до вишів через електронний кабінет на бюджетну форму навчання вступники можуть до 18-ї години 23 серпня. На контрактну форму будуть зараховувати до жовтня.
Волинянка Майя Москвич здобула першу золоту медаль для України на Іграх воїнів
Пишаємося нашою спортсменкою! Українська збірна розпочала змагальний день з кульової стрільби. Це – новий вид спорту для наших спортсменів, який вони опанували з нуля.
Волинянка Майя Москвич у кульовій стрільбі з рушниці стоячи у відкритій категорії завоювала золоту медаль.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 20 серпня.
У Луцьку для дітей переселенців організовують арттерапію
У Луцьку для дітей переселенців організовують арттерапевтичні заняття у творчій майстерні "Діти слухають казки" та міському палаці культури. Щоп'ятниці майстерню щоразу відвідують не менше 30 нових учасників, – розповів керівник зразкової театральної студії "Бешкетники" Вадим Хаїнський.
Заняття відвідують діти від п'яти до 12 років. Серед акторів, які задіяні у виставі-імпровізації "Біда навчить" за мотивами твору Лесі Українки – акторка Євгенія Кардаш.
У Севастополі горить штаб Чорноморського флоту РФ
У тимчасово окупованому Криму в Севастополі загорівся штаб Чорноморського флоту РФ. Самопроголошений голова міста заявив, що на дах штабу прилетів безпілотник. Раніше у Севастополі повідомляли про щонайменше 9 вибухів.
Українські воїни знищили уже 44 900 окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 44 900 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 907 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 212 (+17) од,
артилерійських систем – 1 018 (+2) од,
РСЗВ – 266 (+0) од,
засобів ППО – 141 (+0) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 197 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) од,
крилатих ракет – 190 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 137 (+7) од,
спеціальної техніки – 97 (+3) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Новий пакет військової допомоги США: яку зброю дадуть Україні
Міністр оборони Олексій Резніков подякував США за надання Україні військової допомоги на суму 775 млн дол. та розповів, що передбачає пакет допомоги.
боєприпаси для HIMARS;
16 105мм гаубиць+боєприпаси;
15 безпілотників ScanEagle;
40 машин MaxxPro;
високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
50 HMMWVs;
1500 протитанкових керованих ракет;
1,000 Javelins;
інше обладнання.
35 кілометрів заради перемоги: у Луцьку – благодійний велопробіг на підтримку ЗСУ.
В обласному центрі Волині до прийдешнього Дня Незалежності України організували благодійний велопробіг, участь в якому взяли участь прикордонники, поліцейські, рятувальники та волонтери. Протяжність маршруту становить 35 кілометрів. Ще до старту до участі в заході зареєструвалися 85 учасників, мінімальний внесок для участі в благодійному велопробігу – 250 гривень.
Мотиваційний лист та найпопулярніші спеціальності: особливості вступної кампанії на Волині
У вищих навчальних закладах Волині триває вступна кампанія. Цього року усі документи на вступ приймають онлайн. Майбутню спеціальність абітурієнти обирають в електронному кабінеті, а ще обов'язково мають написати мотиваційний лист.
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки триває набір на 69 спеціальностей. Цього року у виші очікують півтори тисячі першокурсників. У Луцькому національному технічному університеті на перший курс цього року планують набрати півтори тисячі студентів на 58 освітніх програм. Подати заяви до вишів через електронний кабінет на бюджетну форму навчання вступники можуть до 18-ї години 23 серпня. На контрактну форму будуть зараховувати до жовтня.
Волинянка Майя Москвич здобула першу золоту медаль для України на Іграх воїнів
Пишаємося нашою спортсменкою! Українська збірна розпочала змагальний день з кульової стрільби. Це – новий вид спорту для наших спортсменів, який вони опанували з нуля.
Волинянка Майя Москвич у кульовій стрільбі з рушниці стоячи у відкритій категорії завоювала золоту медаль.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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