Перемога волинянки на Іграх Воїнів та новий пакет військової допомоги США: Добрі новини від ВолиньPost за 20 серпня

у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 20 серпня.У Луцьку для дітей переселенців організовують арттерапевтичні заняття у творчій майстерні "Діти слухають казки" та міському палаці культури. Щоп'ятниці майстерню щоразу відвідують не менше 30 нових учасників, – розповів керівник зразкової театральної студії "Бешкетники"Заняття відвідують діти від п'яти до 12 років. Серед акторів, які задіяні у виставі-імпровізації "Біда навчить" за мотивами твору Лесі Українки – акторкаУ тимчасово окупованому Криму в Севастополі загорівся штаб Чорноморського флоту РФ. Самопроголошений голова міста заявив, що на дах штабу прилетів безпілотник. Раніше у Севастополі повідомляли про щонайменше 9 вибухів.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.08 орієнтовно склали:особового складу – близько 44 900 (+200) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 907 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 4 212 (+17) од,артилерійських систем – 1 018 (+2) од,РСЗВ – 266 (+0) од,засобів ППО – 141 (+0) од,літаків – 234 (+0) од,гелікоптерів – 197 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) од,крилатих ракет – 190 (+0) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3 137 (+7) од,спеціальної техніки – 97 (+3) од.Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.Міністр оборониподякував США за надання Україні військової допомоги на суму 775 млн дол. та розповів, що передбачає пакет допомоги.боєприпаси для HIMARS;16 105мм гаубиць+боєприпаси;15 безпілотників ScanEagle;40 машин MaxxPro;високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);50 HMMWVs;1500 протитанкових керованих ракет;1,000 Javelins;інше обладнання.В обласному центрі Волині до прийдешнього Дня Незалежності України організували благодійний велопробіг, участь в якому взяли участь прикордонники, поліцейські, рятувальники та волонтери. Протяжність маршруту становить 35 кілометрів. Ще до старту до участі в заході зареєструвалися 85 учасників, мінімальний внесок для участі в благодійному велопробігу – 250 гривень.У вищих навчальних закладах Волині триває вступна кампанія. Цього року усі документи на вступ приймають онлайн. Майбутню спеціальність абітурієнти обирають в електронному кабінеті, а ще обов'язково мають написати мотиваційний лист.У Волинському національному університеті імені Лесі Українки триває набір на 69 спеціальностей. Цього року у виші очікують півтори тисячі першокурсників. У Луцькому національному технічному університеті на перший курс цього року планують набрати півтори тисячі студентів на 58 освітніх програм. Подати заяви до вишів через електронний кабінет на бюджетну форму навчання вступники можуть до 18-ї години 23 серпня. На контрактну форму будуть зараховувати до жовтня.Пишаємося нашою спортсменкою! Українська збірна розпочала змагальний день з кульової стрільби. Це – новий вид спорту для наших спортсменів, який вони опанували з нуля.Волинянкау кульовій стрільбі з рушниці стоячи у відкритій категорії завоювала золоту медаль.