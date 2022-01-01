У Луцьку проведуть актуалізацію електронних студентських квитків

У Луцьку проведуть актуалізацію електронних студентських квитків
З 25 серпня у Луцьку проведуть актуалізацію електронних студентських квитків.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Відповідно до п. 3.4. Порядку отримання, актуалізації та блокування електронних квитків, затвердженого рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 06.07.2020 р., картковим центром оператора АСООП ТОВ «СІТІ КАРД СИСТЕМ» буде проводитись актуалізація електронних персоніфікованих багаторазових студентських квитків для реєстрації проїзду в громадському транспорті м. Луцька, виданих протягом 2019-2021 років.

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Теги: студентські квитки, Луцьк
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