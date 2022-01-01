Росія вбила в Україні 133 спортсмени, – міністр молоді та спорту
Сьогодні, 13:56
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що росіяни вбили 133 українських спортсменів і тренерів в Україні.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"На честь їхніх спортивних перемог більше не здійматиметься прапор і не лунатиме гімн. Росія вторглася в Україну та обірвала їхні життя. 133 спортсмени і тренери загинули на полі бою та від ворожих снарядів. Ми ніколи вас не забудемо і ніколи не пробачимо ворогу. Виборюємо перемоги заради пам’яті про наших Янголів", - йдеться в повідомленні.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"На честь їхніх спортивних перемог більше не здійматиметься прапор і не лунатиме гімн. Росія вторглася в Україну та обірвала їхні життя. 133 спортсмени і тренери загинули на полі бою та від ворожих снарядів. Ми ніколи вас не забудемо і ніколи не пробачимо ворогу. Виборюємо перемоги заради пам’яті про наших Янголів", - йдеться в повідомленні.
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