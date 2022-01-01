США дають Україні зброю, яка передбачає підготовку до ближнього бою, – WP
Сьогодні, 14:31
США направляють Україні нову зброю та техніку, які дадуть змогу ЗСУ краще підготуватися до бойових дій із російськими військами на ближчих дистанціях.
Про це пише УНІАН з посиланням на The Washington Post.
Рішення може сигналізувати про те, що Київ та його союзники бачать можливість повернути втрачені позиції після кількох тижнів артилерійських дуелей уздовж лінії фронту,
Новий пакет допомоги є першим кроком до усунення нестачі озброєння, які знадобляться українським силам для контратаки, особливо через заміновані райони на підході до російських позицій. Успішний наступ передбачає здатність атакувати з різних відстаней.
Допомога в розмірі майже $800 млн міститиме 40 бронетранспортерів, оснащених катками, які допомагають детонувати міни, а також легші гаубиці, які легше переміщати, ніж потужніші установки, які США вже відправляли.
Допомога також охоплюватиме безвідкотні гармати з дальністю стрільби в кілька сотень метрів та ракетні установки, обмежені відстанню менш як 5 км, що набагато менше, ніж нинішня відстань між українськими та російськими підрозділами у багатьох місцях.
"Розмінування – це справді гарний приклад того, як українці потребуватимуть таких можливостей, щоб мати змогу просувати свої сили вперед і відвойовувати території. Ці можливості підвищують мобільність українців у складній ситуації, зокрема на півдні України", – зазначили в Пентагоні.
Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі вважає, що ця допомога Пентагону не є доказом майбутнього наступу. Адже частина озброєння може мати інше застосування: наприклад, бронемашина MRAP не ідеальна для ближнього бою.
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Про це пише УНІАН з посиланням на The Washington Post.
Рішення може сигналізувати про те, що Київ та його союзники бачать можливість повернути втрачені позиції після кількох тижнів артилерійських дуелей уздовж лінії фронту,
Новий пакет допомоги є першим кроком до усунення нестачі озброєння, які знадобляться українським силам для контратаки, особливо через заміновані райони на підході до російських позицій. Успішний наступ передбачає здатність атакувати з різних відстаней.
Допомога в розмірі майже $800 млн міститиме 40 бронетранспортерів, оснащених катками, які допомагають детонувати міни, а також легші гаубиці, які легше переміщати, ніж потужніші установки, які США вже відправляли.
Допомога також охоплюватиме безвідкотні гармати з дальністю стрільби в кілька сотень метрів та ракетні установки, обмежені відстанню менш як 5 км, що набагато менше, ніж нинішня відстань між українськими та російськими підрозділами у багатьох місцях.
"Розмінування – це справді гарний приклад того, як українці потребуватимуть таких можливостей, щоб мати змогу просувати свої сили вперед і відвойовувати території. Ці можливості підвищують мобільність українців у складній ситуації, зокрема на півдні України", – зазначили в Пентагоні.
Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі вважає, що ця допомога Пентагону не є доказом майбутнього наступу. Адже частина озброєння може мати інше застосування: наприклад, бронемашина MRAP не ідеальна для ближнього бою.
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