США дають Україні зброю, яка передбачає підготовку до ближнього бою, – WP





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Рішення може сигналізувати про те, що Київ та його союзники бачать можливість повернути втрачені позиції після кількох тижнів артилерійських дуелей уздовж лінії фронту,



Новий пакет допомоги є першим кроком до усунення нестачі озброєння, які знадобляться українським силам для контратаки, особливо через заміновані райони на підході до російських позицій. Успішний наступ передбачає здатність атакувати з різних відстаней.



Допомога в розмірі майже $800 млн міститиме 40 бронетранспортерів, оснащених катками, які допомагають детонувати міни, а також легші гаубиці, які легше переміщати, ніж потужніші установки, які США вже відправляли.



Допомога також охоплюватиме безвідкотні гармати з дальністю стрільби в кілька сотень метрів та ракетні установки, обмежені відстанню менш як 5 км, що набагато менше, ніж нинішня відстань між українськими та російськими підрозділами у багатьох місцях.



"Розмінування – це справді гарний приклад того, як українці потребуватимуть таких можливостей, щоб мати змогу просувати свої сили вперед і відвойовувати території. Ці можливості підвищують мобільність українців у складній ситуації, зокрема на півдні України", – зазначили в Пентагоні.



Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі вважає, що ця допомога Пентагону не є доказом майбутнього наступу. Адже частина озброєння може мати інше застосування: наприклад, бронемашина MRAP не ідеальна для ближнього бою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США направляють Україні нову зброю та техніку, які дадуть змогу ЗСУ краще підготуватися до бойових дій із російськими військами на ближчих дистанціях.Про це пише УНІАН з посиланням на The Washington Post.Рішення може сигналізувати про те, що Київ та його союзники бачать можливість повернути втрачені позиції після кількох тижнів артилерійських дуелей уздовж лінії фронту,Новий пакет допомоги є першим кроком до усунення нестачі озброєння, які знадобляться українським силам для контратаки, особливо через заміновані райони на підході до російських позицій. Успішний наступ передбачає здатність атакувати з різних відстаней.Допомога в розмірі майже $800 млн міститиме 40 бронетранспортерів, оснащених катками, які допомагають детонувати міни, а також легші гаубиці, які легше переміщати, ніж потужніші установки, які США вже відправляли.Допомога також охоплюватиме безвідкотні гармати з дальністю стрільби в кілька сотень метрів та ракетні установки, обмежені відстанню менш як 5 км, що набагато менше, ніж нинішня відстань між українськими та російськими підрозділами у багатьох місцях."Розмінування – це справді гарний приклад того, як українці потребуватимуть таких можливостей, щоб мати змогу просувати свої сили вперед і відвойовувати території. Ці можливості підвищують мобільність українців у складній ситуації, зокрема на півдні України", – зазначили в Пентагоні.Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі вважає, що ця допомога Пентагону не є доказом майбутнього наступу. Адже частина озброєння може мати інше застосування: наприклад, бронемашина MRAP не ідеальна для ближнього бою.

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