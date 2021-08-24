Монумент Тараса Шевченка у Ковелі вбрали у велетенську вишиванку

Монумент Тараса Шевченка у Ковелі вбрали у велетенську вишиванку
У святкові дні пам’ятник Тараса Шевченка у Ковелі буде вбраний у велетенську вишиванку.

Про це повідомляє "ПроКовель".

Цю сорочку було створено з ініціативи ГО «Велика ідея». Роботу розпочали 2017 року у День Незалежності.

Упродовж 2017 року над вишиванкою працювали 26 трудових колективів та 15 загальноосвітніх шкіл Ковельщини, а також мешканці Волинської, Луганської, Донецької, Одеської, Львівської, Київської областей, гості з Італії, Великої Британії та США. Загалом 2500 людей долучились до створення вишиванки.

Вражають і розміри традиційного українського вбрання – на виріб пішло 36 метрів тканини, а головна частина вишиванки (маніжка) має розміри 180 на 80 см. Пояс – 8 метрів.

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Теги: Ковель, пам'ятник Тарасу Шевченку, вишиванка
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