З обеліска на меморіалі у Луцьку демонтують радянську зірку. ФОТО





Про це



Символіку прибирають з допомогою підіймача та болгарки.



Як розповів керівник міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк, зірка важить 300 кілограмів і розташована на висоті 36 метрів.



Спершу майстри намагалися спиляти зірку повністю. Згодом вирішили демонтовувати радянську символіку частинами, – каже головний комунальник міста.



Роботи з демонтажу проводять спільно з працівниками Держслужби з надзвичайних ситуацій області. Зі слів Миколи Осіюка, завершити демонтаж зірки планують до кінця дня.



Станом на 14:30 роботи на меморіалі тривають.



Нагадаємо, що наприкінці квітня на меморіальному комплексі "Вічна Слава"

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