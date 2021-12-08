З обеліска на меморіалі у Луцьку демонтують радянську зірку. ФОТО

З обеліска на меморіалі у Луцьку демонтують радянську зірку. ФОТО
З 40-метрового обеліска на меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку 23 серпня демонтували радянську зірку.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Символіку прибирають з допомогою підіймача та болгарки.
З обеліска на меморіалі у Луцьку демонтують радянську зірку. ФОТО

Як розповів керівник міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк, зірка важить 300 кілограмів і розташована на висоті 36 метрів.

Спершу майстри намагалися спиляти зірку повністю. Згодом вирішили демонтовувати радянську символіку частинами, – каже головний комунальник міста.
З обеліска на меморіалі у Луцьку демонтують радянську зірку. ФОТО

Роботи з демонтажу проводять спільно з працівниками Держслужби з надзвичайних ситуацій області. Зі слів Миколи Осіюка, завершити демонтаж зірки планують до кінця дня.

Станом на 14:30 роботи на меморіалі тривають.

Нагадаємо, що наприкінці квітня на меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку почали демонтаж радянської символіки. Зокрема прибрали зірки з серпом і молотом, радянські ордени та написи.

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Теги: Луцьк, демонтаж, радянська зірка
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