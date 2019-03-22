На Волині директора шахти, який п’яний за кермом втікав від поліції, відсторонили від роботи
Сьогодні, 16:10
23-го серпня директора шахти «Бужанська», яка розташована біля Нововолинська, Олександра Онопрієнка відсторонили від роботи.
Про це повідомляє БУГ.
Нагадаємо, 22-го серпня близько 18:00 патрульні зупинили автомобіль, де за кермом у нетверезому стані перебував директор шахти «Бужанська». Онопрієнко намагався втекти від наряду поліції, проте був затриманий на під’їзді до міста.
Гендиректор ДП «Волиньвугілля» Микола Шикер розповів БУГу, що від сьогодні Онопрієнка відсторонили від виконання обов’язків директора, проте це не пов’язано з його затриманням у нетверезому стані. Він вчасно не пройшов медкомісію і не отримав допуск до роботи.
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Про це повідомляє БУГ.
Нагадаємо, 22-го серпня близько 18:00 патрульні зупинили автомобіль, де за кермом у нетверезому стані перебував директор шахти «Бужанська». Онопрієнко намагався втекти від наряду поліції, проте був затриманий на під’їзді до міста.
Гендиректор ДП «Волиньвугілля» Микола Шикер розповів БУГу, що від сьогодні Онопрієнка відсторонили від виконання обов’язків директора, проте це не пов’язано з його затриманням у нетверезому стані. Він вчасно не пройшов медкомісію і не отримав допуск до роботи.
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Коментарі 1
Суільки керівного лайна виповзає ,а таких ідіотів 50% по всій Україні
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