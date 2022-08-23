Словаччина надасть Україні 30 бойових машин
Сьогодні, 17:10
Словаччина передасть Україні 30 бойових машин.
Про це президентка Зузана Чапутова оголосила під час виступу на другому саміті Кримської платформи, пише LB.ua.
"Ми не зупинимось. Ми продовжимо надавати допомогу, зокрема військову, 30 бойових машин", – заявила вона.
Видання Aktuality пише, що йдеться про бойові машини піхоти BVP-1. Натомість Словаччина отримає від Німеччини 15 танків Leopard 2A4, боєприпаси, запчастини та навчання.
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що інформація про відправку українцям танків Т-72 є неправдивою.
БВП-1 випускалася на території колишньої Чехословаччини з 1968 року. Може вміщувати 3+8 осіб екіпажу, має 73-мм пушку, 7,62-мм кулемет і ПУ ПТРК.
Нагадаємо, в серпні Україна отримала перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana, які раніше обіцяла передати Словаччина.
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Про це президентка Зузана Чапутова оголосила під час виступу на другому саміті Кримської платформи, пише LB.ua.
"Ми не зупинимось. Ми продовжимо надавати допомогу, зокрема військову, 30 бойових машин", – заявила вона.
Видання Aktuality пише, що йдеться про бойові машини піхоти BVP-1. Натомість Словаччина отримає від Німеччини 15 танків Leopard 2A4, боєприпаси, запчастини та навчання.
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що інформація про відправку українцям танків Т-72 є неправдивою.
БВП-1 випускалася на території колишньої Чехословаччини з 1968 року. Може вміщувати 3+8 осіб екіпажу, має 73-мм пушку, 7,62-мм кулемет і ПУ ПТРК.
Нагадаємо, в серпні Україна отримала перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana, які раніше обіцяла передати Словаччина.
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