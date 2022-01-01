Названо терміни, коли Україна буде готова до вступу в ЄС
Сьогодні, 17:37
Україна сподівається, що вже до кінця 2024 року буде готова до вступу в Європейський союз.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів зазначив, що в червні вдалося домогтися щоб, щоб ЄС скасував всі мита і квоти на український експорт. З липня запрацював "транспортний безвіз", і на сьогодні виконано вже близько 70% Угоди про асоціацію з ЄС.
"До кінця року буде введений "митний безвіз". Далі промисловий і цифровий. Євроінтеграційна робота не припинялася ані на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими вступити до Європейського союзу. Це наш ціннісний і цивілізаційний шлях", - додав він.
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Про це повідомляє Урядовий портал.
Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів зазначив, що в червні вдалося домогтися щоб, щоб ЄС скасував всі мита і квоти на український експорт. З липня запрацював "транспортний безвіз", і на сьогодні виконано вже близько 70% Угоди про асоціацію з ЄС.
"До кінця року буде введений "митний безвіз". Далі промисловий і цифровий. Євроінтеграційна робота не припинялася ані на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими вступити до Європейського союзу. Це наш ціннісний і цивілізаційний шлях", - додав він.
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