Названо терміни, коли Україна буде готова до вступу в ЄС





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Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів зазначив, що в червні вдалося домогтися щоб, щоб ЄС скасував всі мита і квоти на український експорт. З липня запрацював "транспортний безвіз", і на сьогодні виконано вже близько 70% Угоди про асоціацію з ЄС.



"До кінця року буде введений "митний безвіз". Далі промисловий і цифровий. Євроінтеграційна робота не припинялася ані на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими вступити до Європейського союзу. Це наш ціннісний і цивілізаційний шлях", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна сподівається, що вже до кінця 2024 року буде готова до вступу в Європейський союз.Про це повідомляє Урядовий портал. Зокрема, прем'єр-міністрна засіданні Кабінету міністрів зазначив, що в червні вдалося домогтися щоб, щоб ЄС скасував всі мита і квоти на український експорт. З липня запрацював "транспортний безвіз", і на сьогодні виконано вже близько 70% Угоди про асоціацію з ЄС."До кінця року буде введений "митний безвіз". Далі промисловий і цифровий. Євроінтеграційна робота не припинялася ані на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими вступити до Європейського союзу. Це наш ціннісний і цивілізаційний шлях", - додав він.

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