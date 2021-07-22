В Україні створять єдиний номер екстреної допомоги «112»

В Україні створять єдиний номер екстреної допомоги «112»
В Україні створюють систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

Це одне із євроінтергаційних зобов’язань нашої держави у рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Верховна Рада Україна у першому читанні прийняла відповідний законопроект.

На лінію 112 зможуть звертатися за допомогою також люди, які не володіють державною мовою.

Заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий розповів, що тепер, у разі ДТП, щоб звернутися до служб екстреної допомоги не потрібно буде телефонувати за різними номерами телефонів, такими, як 101, 102 чи 103 достатньо буде набрати єдиний номер 112.

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Теги: 112, номер екстреної допомоги
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