В Україні створять єдиний номер екстреної допомоги «112»





Про це



Це одне із євроінтергаційних зобов’язань нашої держави у рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Верховна Рада Україна у першому читанні прийняла відповідний законопроект.



На лінію 112 зможуть звертатися за допомогою також люди, які не володіють державною мовою.



Заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий розповів, що тепер, у разі ДТП, щоб звернутися до служб екстреної допомоги не потрібно буде телефонувати за різними номерами телефонів, такими, як 101, 102 чи 103 достатньо буде набрати єдиний номер 112.

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