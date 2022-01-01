На Волині водій вантажівки пропонував поліції хабар

На Волині водій вантажівки пропонував поліції хабар
Сьогодні, 23 серпня, під час вимірювання дотримання швидкісного режиму у населеному пункті Терешківці Луцького району патрульні зупинили вантажівку Iveco.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

49-річний керманич перевищив швидкість у населеному пункті на 25 км/год. Тож патрульні повідомили про це водія та почали складати адмінматеріал.

З метою непритягнення до відповідальності, керманич вирішив покласти до службового автомобіля неправомірну вигоду.

Охоронці порядку його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак водій відчинив задні дверцята та поклав до патрульного автомобіля грошові кошти.
На Волині водій вантажівки пропонував поліції хабар

На порушника склали адміністративний матеріал за порушення ПДР, також на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліція, хабар, водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водій вантажівки пропонував поліції хабар
Сьогодні, 15:20
З обеліска на меморіалі у Луцьку демонтують радянську зірку. ФОТО
Сьогодні, 15:05
США дають Україні зброю, яка передбачає підготовку до ближнього бою, – WP
Сьогодні, 14:31
Монумент Тараса Шевченка у Ковелі вбрали у велетенську вишиванку
Сьогодні, 14:13
Росія вбила в Україні 133 спортсмени, – міністр молоді та спорту
Сьогодні, 13:56
Схожі новини
41-річний п`яний лучанин намагався відкупитись від поліцейських: йому загрожує до 4 років позбавлення волі 41-річний п`яний лучанин намагався відкупитись від поліцейських: йому загрожує до 4 років позбавлення волі
14 червень, 10:57
На Волині п`яний водій вантажівки намагався за гроші відкупитись від патрульних. ФОТО На Волині п`яний водій вантажівки намагався за гроші відкупитись від патрульних. ФОТО
23 лютий, 11:02
Перевозив безакцизні цигарки: на Волині водій намагався дати хабар поліцейським Перевозив безакцизні цигарки: на Волині водій намагався дати хабар поліцейським
07 лютий, 11:45
На Волині п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 200 гривень На Волині п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 200 гривень
14 червень, 15:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водій вантажівки пропонував поліції хабар
Сьогодні, 15:20
 0
З обеліска на меморіалі у Луцьку демонтують радянську зірку. ФОТО
Сьогодні, 15:05
 0
США дають Україні зброю, яка передбачає підготовку до ближнього бою, – WP
Сьогодні, 14:31
 0
Монумент Тараса Шевченка у Ковелі вбрали у велетенську вишиванку
Сьогодні, 14:13
 0
Росія вбила в Україні 133 спортсмени, – міністр молоді та спорту
Сьогодні, 13:56
 0
Медіа
відео
1/8