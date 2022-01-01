На Волині водій вантажівки пропонував поліції хабар

Сьогодні, 23 серпня, під час вимірювання дотримання швидкісного режиму у населеному пункті Терешківці Луцького району патрульні зупинили вантажівку Iveco.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.49-річний керманич перевищив швидкість у населеному пункті на 25 км/год. Тож патрульні повідомили про це водія та почали складати адмінматеріал.З метою непритягнення до відповідальності, керманич вирішив покласти до службового автомобіля неправомірну вигоду.Охоронці порядку його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак водій відчинив задні дверцята та поклав до патрульного автомобіля грошові кошти.На порушника склали адміністративний матеріал за порушення ПДР, також на місце події викликали слідчо-оперативну групу.