Росіяни обстрілюють ЗАЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу

Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу. Вони використовують новий метод створення потрібної «картинки» на Запорізькій АЕС для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світове співтовариство. Мінометні обстріли передмість Енергодара мають конкретну ціль: золовідвали Запорізької ТЕС.Про це повідомляють у ГУР МО України.Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 раза перевищує природний фон. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані.Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром околицями Енергодара.Моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу атомної станції, вказує на підвищення рівня радіації. Окупанти намагаються представити ці дані як результати міфічних «обстрілів з боку ЗСУ».