У Луцьку презентували виставку прапорів: найстарішому – 80 років. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку презентували виставку прапорів: найстарішому – 80 років. ФОТО. ВІДЕО
Виставку "Прапори України: у вирі боротьби за Незалежність" 23 серпня презентували у Волинському краєзнавчому музеї.

Науковиця Яна Лис розповіла Суспільному, що кожне полотнище символізує визначні віхи в житті українців.

Найдавнішому прапору в експозиції – 80 років. Його пошила зв'язкова УПА у 1942 році.
У Луцьку презентували виставку прапорів: найстарішому – 80 років. ФОТО. ВІДЕО

"Під ним українські повстанці боролись за нашу незалежність, потім він був схований у банку та закопаний у землю, щоб не дістався радянській владі. І за часів незалежної України його розкопали", – каже старша наукова співробітниця музею.

Оригінальний прапор, який висів на приміщенні Волинської крайової організації Народного руху України в 1991-му році, зберігся з древком та навершям. Він нині теж в експозиції виставки.

"7 листопада 1991 року в річницю жовтневого перевороту, невідомі, їх так і не знайшли, якісь прорадянські, проросійські сили підпалили цей прапор. Він сильно обгорів, але не до кінця і символічно, що є навершя, він так і називається "Тризуб у вогні", – розповіла науковиця.
У Луцьку презентували виставку прапорів: найстарішому – 80 років. ФОТО. ВІДЕО

В експозиції – синьо-жовті стяги, прапор кримських татар, помаранчевої революції, Євромайдану та Волині. Новітню історію презентують прапори, на яких автографи бійців, що боронять незалежність України, розповіла науковиця Марія Філонюк. Найновіший експонат з’явився у музеї 19 серпня.

"Прапор, підписаний молодим хлопцем, азовцем, звати його Кирило з Києва, який був на наші виставці і підписав прапор для музею: "Уся Україна зараз Азов". На підтримку тих хлопців-азовців, які сьогодні у полоні", – каже Марія Філонюк.

Серед сучасних експонатів виставки також є прапор з автографом губернатора Миколаївської області Віталія Кіма та підписами рятувальників, які гасили пожежу на нафтобазі у Луцьку після влучання у неї ворожої ракети 28 березня.


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Теги: виставка, прапори, Луцьк
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