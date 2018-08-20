У Луцьку презентували виставку прапорів: найстарішому – 80 років. ФОТО. ВІДЕО





Науковиця Яна Лис розповіла



Найдавнішому прапору в експозиції – 80 років. Його пошила зв'язкова УПА у 1942 році.



"Під ним українські повстанці боролись за нашу незалежність, потім він був схований у банку та закопаний у землю, щоб не дістався радянській владі. І за часів незалежної України його розкопали", – каже старша наукова співробітниця музею.



Оригінальний прапор, який висів на приміщенні Волинської крайової організації Народного руху України в 1991-му році, зберігся з древком та навершям. Він нині теж в експозиції виставки.



"7 листопада 1991 року в річницю жовтневого перевороту, невідомі, їх так і не знайшли, якісь прорадянські, проросійські сили підпалили цей прапор. Він сильно обгорів, але не до кінця і символічно, що є навершя, він так і називається "Тризуб у вогні", – розповіла науковиця.



В експозиції – синьо-жовті стяги, прапор кримських татар, помаранчевої революції, Євромайдану та Волині. Новітню історію презентують прапори, на яких автографи бійців, що боронять незалежність України, розповіла науковиця Марія Філонюк. Найновіший експонат з’явився у музеї 19 серпня.



"Прапор, підписаний молодим хлопцем, азовцем, звати його Кирило з Києва, який був на наші виставці і підписав прапор для музею: "Уся Україна зараз Азов". На підтримку тих хлопців-азовців, які сьогодні у полоні", – каже Марія Філонюк.



Серед сучасних експонатів виставки також є прапор з автографом губернатора Миколаївської області Віталія Кіма та підписами рятувальників, які гасили пожежу на нафтобазі у Луцьку після влучання у неї ворожої ракети 28 березня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виставку "Прапори України: у вирі боротьби за Незалежність" 23 серпня презентували у Волинському краєзнавчому музеї.Науковицярозповіла Суспільному , що кожне полотнище символізує визначні віхи в житті українців.Найдавнішому прапору в експозиції – 80 років. Його пошила зв'язкова УПА у 1942 році."Під ним українські повстанці боролись за нашу незалежність, потім він був схований у банку та закопаний у землю, щоб не дістався радянській владі. І за часів незалежної України його розкопали", – каже старша наукова співробітниця музею.Оригінальний прапор, який висів на приміщенні Волинської крайової організації Народного руху України в 1991-му році, зберігся з древком та навершям. Він нині теж в експозиції виставки."7 листопада 1991 року в річницю жовтневого перевороту, невідомі, їх так і не знайшли, якісь прорадянські, проросійські сили підпалили цей прапор. Він сильно обгорів, але не до кінця і символічно, що є навершя, він так і називається "Тризуб у вогні", – розповіла науковиця.В експозиції – синьо-жовті стяги, прапор кримських татар, помаранчевої революції, Євромайдану та Волині. Новітню історію презентують прапори, на яких автографи бійців, що боронять незалежність України, розповіла науковицяНайновіший експонат з’явився у музеї 19 серпня."Прапор, підписаний молодим хлопцем, азовцем, звати його Кирило з Києва, який був на наші виставці і підписав прапор для музею: "Уся Україна зараз Азов". На підтримку тих хлопців-азовців, які сьогодні у полоні", – каже Марія Філонюк.Серед сучасних експонатів виставки також є прапор з автографом губернатора Миколаївської областіта підписами рятувальників, які гасили пожежу на нафтобазі у Луцьку після влучання у неї ворожої ракети 28 березня.

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