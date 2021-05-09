Житель Донеччини викрав у знайомого сумку з грішми і втік: його судитимуть

Житель Донеччини викрав у знайомого сумку з грішми і втік: його судитимуть
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним жителем Донецької області на Волині грабежу в умовах воєнного стану.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Слідство вважає, що увечері 16 липня 2022 року тричі судимий до цього молодик у під'їзді будинку на вулиці Заводській у Ковелі вихопив з рук знайомого – евакуйованого з районів бойових дій свого однолітка – сумку з мобільним телефоном та грішми і втік.

Затриманий невдовзі зловмисник перебуває під вартою.

Міру покарання йому обере суд.

Довідково: санкцією ч. 4 ст. 186 КК України за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.


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Теги: Ковель, крадіжка, суд
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