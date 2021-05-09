Житель Донеччини викрав у знайомого сумку з грішми і втік: його судитимуть
Сьогодні, 19:25
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним жителем Донецької області на Волині грабежу в умовах воєнного стану.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Слідство вважає, що увечері 16 липня 2022 року тричі судимий до цього молодик у під'їзді будинку на вулиці Заводській у Ковелі вихопив з рук знайомого – евакуйованого з районів бойових дій свого однолітка – сумку з мобільним телефоном та грішми і втік.
Затриманий невдовзі зловмисник перебуває під вартою.
Міру покарання йому обере суд.
Довідково: санкцією ч. 4 ст. 186 КК України за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Слідство вважає, що увечері 16 липня 2022 року тричі судимий до цього молодик у під'їзді будинку на вулиці Заводській у Ковелі вихопив з рук знайомого – евакуйованого з районів бойових дій свого однолітка – сумку з мобільним телефоном та грішми і втік.
Затриманий невдовзі зловмисник перебуває під вартою.
Міру покарання йому обере суд.
Довідково: санкцією ч. 4 ст. 186 КК України за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 серпня
Сьогодні, 20:00
Житель Донеччини викрав у знайомого сумку з грішми і втік: його судитимуть
Сьогодні, 19:25
ЗСУ відбивають наступи росіян на усіх напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 19:01
Росіяни обстрілюють ЗАЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу
Сьогодні, 18:27
Медіа