Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 серпня





Про це повідомляє Sinoptik.



Повітря зранку не перевищуватиме показника 21°С, вдень коливатиметься між позначками 27 - 30°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 31-25°С.



Синоптики Волинського обласного центр з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.



Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До обіду 24 серпня у Луцьку протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Повітря зранку не перевищуватиме показника 21°С, вдень коливатиметься між позначками 27 - 30°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 31-25°С.Синоптики Волинського обласного центр з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

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