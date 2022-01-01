Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 серпня
Сьогодні, 20:00
До обіду 24 серпня у Луцьку протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 21°С, вдень коливатиметься між позначками 27 - 30°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 31-25°С.
Синоптики Волинського обласного центр з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 21°С, вдень коливатиметься між позначками 27 - 30°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 31-25°С.
Синоптики Волинського обласного центр з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна готова провести демілітаризацію Криму, – Шмигаль
Сьогодні, 20:33
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 серпня
Сьогодні, 20:00
ЗСУ відбивають наступи росіян на усіх напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 19:01
Росіяни обстрілюють ЗАЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу
Сьогодні, 18:27
Медіа