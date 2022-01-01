Україна готова провести демілітаризацію Криму, – Шмигаль





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"Сьогодні Крим - це ще один з центрів, звідки відбуваються обстріли українських міст і вбивство українців. Такі дії окупантів перетворили військову інфраструктуру Росії в Криму на легітимну військову ціль. Тому Україна готова провести демілітаризацію Криму і усунути ці загрози як для нашої країни, так і для всієї Європи", - відзначив він.



За його словами, одночасно українська сторона вітала б добровільний вихід російських військ з півострова та інших окупованих територій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна готова демілітаризувати окупований Крим, оскільки російські війська завдають ударів з території півострова.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на Кримській платформі."Сьогодні Крим - це ще один з центрів, звідки відбуваються обстріли українських міст і вбивство українців. Такі дії окупантів перетворили військову інфраструктуру Росії в Криму на легітимну військову ціль. Тому Україна готова провести демілітаризацію Криму і усунути ці загрози як для нашої країни, так і для всієї Європи", - відзначив він.За його словами, одночасно українська сторона вітала б добровільний вихід російських військ з півострова та інших окупованих територій.

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