До Луцька зі столиці вперше прибув новий двоповерховий електропотяг. ФОТО, ВІДЕО

До Луцька зі столиці вперше прибув новий двоповерховий електропотяг. ФОТО, ВІДЕО
"Укрзалізниця" запустила швидкісний потяг Skoda на маршруті Київ – Рівне – Луцьк. Перший рейс зі столиці до Луцька відбувся 23 серпня: поїзд прибув в обласний центр Волині о 13:12.

Тривалість маршруту становила п'ять годин 22 хвилини, – розповів Суспільному машиніст Ігор Григоренко.

З його слів, на маршруті є дві зупинки – у місті Рівному та місті Ківерці.

Потяг двоповерховий, має шість вагонів та 636 місць, (46 – першого класу, 590 – другого), які обслуговують три стюарди, – зазначив старший стюард Антон Приян. Говорить: пасажири цей потяг називають "слоник", бо нагадує форму слона.
До Луцька зі столиці вперше прибув новий двоповерховий електропотяг. ФОТО, ВІДЕО

"Вагон першого класу знаходиться в першому та в шостому вагоні. На поверсі є другий клас і місця для людей з інвалідністю – пандус, спеціальні туалети, а також пеленальний столик для жінок із дітьми", – зазначив стюард.
До Луцька зі столиці вперше прибув новий двоповерховий електропотяг. ФОТО, ВІДЕО

Потяг курсуватиме за маршрутом Київ – Рівне – Луцьк і у зворотному напрямку щодня, крім середи. На перший рейс до Києва продали 10 квитків, – розповіла чергова вокзалу Надія Фролова.

Серед перших пасажирів – Андрій Кузнєцов. Зі слів чоловіка, їде в Черкаси через Київ, оскільки прямого сполучення немає. Каже: новий потяг комфортніший.
До Луцька зі столиці вперше прибув новий двоповерховий електропотяг. ФОТО, ВІДЕО

"Якщо порівнювати з дизельними потягами, де сидячі місця, то цей комфортніший: тут є кондиціонер, зручніші крісла сидячі. Менше людей у вагонах. Є розетки, де можна заряджати телефони", – каже пасажир.

Пасажир Денис Макушев зазначив: спеціально взяв квиток на другий поверх, адже так раніше не їздив. "Поїзд задовольняє. Цим ще не їхав, перший раз буду їхати на другому поверсі, прикольно. Це цікаво, коли ти озираєшся і все видно", – говорить чоловік.

З Луцька швидкісний потяг відправився о 15:20, у Київ прибуде о 20:34.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: потяг, Волинь, Київ, Луцьк, Рівне, Укрзалізниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку таки демонтували радянську символіку, або Добрі новини від ВолиньPost за 23 серпня
Сьогодні, 23:35
«Ми будемо повертати Крим будь-яким шляхом, яким вирішимо», – Зеленський
Сьогодні, 22:57
До Луцька зі столиці вперше прибув новий двоповерховий електропотяг. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
«Ворог піде у землю»: військові 14 ОМБр записали вітання з Днем Незалежності та Днем Прапора. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
Україна готова провести демілітаризацію Криму, – Шмигаль
Сьогодні, 20:33
Схожі новини
«Укрзалізниця» повертає сім потягів, які курсують Волинню «Укрзалізниця» повертає сім потягів, які курсують Волинню
17 липень, 2020, 14:57
Поїзд «Ковель-Київ» курсуватиме лише до 16 червня Поїзд «Ковель-Київ» курсуватиме лише до 16 червня
11 червень, 2020, 16:14
Просять запустити додатковий потяг з Луцька до Києва Просять запустити додатковий потяг з Луцька до Києва
16 травень, 2019, 10:39
У Києві судять волинських комуністів братів Кононовичів У Києві судять волинських комуністів братів Кононовичів
24 червень, 16:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку таки демонтували радянську символіку, або Добрі новини від ВолиньPost за 23 серпня
Сьогодні, 23:35
 0
«Ми будемо повертати Крим будь-яким шляхом, яким вирішимо», – Зеленський
Сьогодні, 22:57
 0
До Луцька зі столиці вперше прибув новий двоповерховий електропотяг. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
 0
«Ворог піде у землю»: військові 14 ОМБр записали вітання з Днем Незалежності та Днем Прапора. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
 0
Україна готова провести демілітаризацію Криму, – Шмигаль
Сьогодні, 20:33
 0
Медіа
відео
1/8