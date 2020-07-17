До Луцька зі столиці вперше прибув новий двоповерховий електропотяг. ФОТО, ВІДЕО





Тривалість маршруту становила п'ять годин 22 хвилини, – розповів Ігор Григоренко.



З його слів, на маршруті є дві зупинки – у місті Рівному та місті Ківерці.



Потяг двоповерховий, має шість вагонів та 636 місць, (46 – першого класу, 590 – другого), які обслуговують три стюарди, – зазначив старший стюард Антон Приян. Говорить: пасажири цей потяг називають "слоник", бо нагадує форму слона.



"Вагон першого класу знаходиться в першому та в шостому вагоні. На поверсі є другий клас і місця для людей з інвалідністю – пандус, спеціальні туалети, а також пеленальний столик для жінок із дітьми", – зазначив стюард.



Потяг курсуватиме за маршрутом Київ – Рівне – Луцьк і у зворотному напрямку щодня, крім середи. На перший рейс до Києва продали 10 квитків, – розповіла чергова вокзалу Надія Фролова.



Серед перших пасажирів – Андрій Кузнєцов. Зі слів чоловіка, їде в Черкаси через Київ, оскільки прямого сполучення немає. Каже: новий потяг комфортніший.



"Якщо порівнювати з дизельними потягами, де сидячі місця, то цей комфортніший: тут є кондиціонер, зручніші крісла сидячі. Менше людей у вагонах. Є розетки, де можна заряджати телефони", – каже пасажир.



Пасажир Денис Макушев зазначив: спеціально взяв квиток на другий поверх, адже так раніше не їздив. "Поїзд задовольняє. Цим ще не їхав, перший раз буду їхати на другому поверсі, прикольно. Це цікаво, коли ти озираєшся і все видно", – говорить чоловік.



З Луцька швидкісний потяг відправився о 15:20, у Київ прибуде о 20:34.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "Укрзалізниця" запустила швидкісний потяг Skoda на маршруті Київ – Рівне – Луцьк. Перший рейс зі столиці до Луцька відбувся 23 серпня: поїзд прибув в обласний центр Волині о 13:12.Тривалість маршруту становила п'ять годин 22 хвилини, – розповів Суспільному машиністЗ його слів, на маршруті є дві зупинки – у місті Рівному та місті Ківерці.Потяг двоповерховий, має шість вагонів та 636 місць, (46 – першого класу, 590 – другого), які обслуговують три стюарди, – зазначив старший стюард Антон Приян. Говорить: пасажири цей потяг називають "слоник", бо нагадує форму слона."Вагон першого класу знаходиться в першому та в шостому вагоні. На поверсі є другий клас і місця для людей з інвалідністю – пандус, спеціальні туалети, а також пеленальний столик для жінок із дітьми", – зазначив стюард.Потяг курсуватиме за маршрутом Київ – Рівне – Луцьк і у зворотному напрямку щодня, крім середи. На перший рейс до Києва продали 10 квитків, – розповіла чергова вокзалу Надія Фролова.Серед перших пасажирів – Андрій Кузнєцов. Зі слів чоловіка, їде в Черкаси через Київ, оскільки прямого сполучення немає. Каже: новий потяг комфортніший."Якщо порівнювати з дизельними потягами, де сидячі місця, то цей комфортніший: тут є кондиціонер, зручніші крісла сидячі. Менше людей у вагонах. Є розетки, де можна заряджати телефони", – каже пасажир.Пасажир Денис Макушев зазначив: спеціально взяв квиток на другий поверх, адже так раніше не їздив. "Поїзд задовольняє. Цим ще не їхав, перший раз буду їхати на другому поверсі, прикольно. Це цікаво, коли ти озираєшся і все видно", – говорить чоловік.З Луцька швидкісний потяг відправився о 15:20, у Київ прибуде о 20:34.

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