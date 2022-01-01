«Ми будемо повертати Крим будь-яким шляхом, яким вирішимо», – Зеленський

«Ми будемо повертати Крим будь-яким шляхом, яким вирішимо», – Зеленський
Україна самостійно вирішуватиме, як звільняти Крим від російських загарбників. Деокупація півострова відбудеться точно, і бойові дії ніколи не будуть спрямовані проти цивільного населення.

Із такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за наслідками другого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня, - пише Obozrevatel.

Глава держави відповів на запитання, чи вдаватимуться ЗСУ до відкритих атак по військах РФ.

"Ми повертатимемо Крим, бо це наша територія. Будь-яким шляхом, яким ми вирішимо. Вирішимо самостійно, без консультацій з будь-якою іншою країною світу", – констатував він, спростувавши улюблений фейк пропагандистів про вплив Заходу на Київ.

"Щодо відкритих атак, Україна не завдає жодних ударів по цивільному населенню, як на території інших країн, так і в Україні. А Крим – це Україна, це тимчасово окупована територія. Ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, де є військові об'єкти, де склади з боєприпасами на тимчасово окупованій території. Там українські військові можуть діяти згідно з планом", – підкреслив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Крим, деокупація, Володимир Зеленський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку таки демонтували радянську символіку, або Добрі новини від ВолиньPost за 23 серпня
Сьогодні, 23:35
«Ми будемо повертати Крим будь-яким шляхом, яким вирішимо», – Зеленський
Сьогодні, 22:57
До Луцька зі столиці вперше прибув новий двоповерховий електропотяг. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
«Ворог піде у землю»: військові 14 ОМБр записали вітання з Днем Незалежності та Днем Прапора. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
Україна готова провести демілітаризацію Криму, – Шмигаль
Сьогодні, 20:33
Схожі новини
В Україні створили Раду з питань деокупації Криму В Україні створили Раду з питань деокупації Криму
16 серпень, 03:41
Україна готова провести демілітаризацію Криму, – Шмигаль Україна готова провести демілітаризацію Криму, – Шмигаль
Сьогодні, 20:33
У різних містах Криму чули вибухи У різних містах Криму чули вибухи
22 серпень, 04:34
У Криму – вибухи. ВІДЕО У Криму – вибухи. ВІДЕО
19 серпень, 00:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку таки демонтували радянську символіку, або Добрі новини від ВолиньPost за 23 серпня
Сьогодні, 23:35
 0
«Ми будемо повертати Крим будь-яким шляхом, яким вирішимо», – Зеленський
Сьогодні, 22:57
 0
До Луцька зі столиці вперше прибув новий двоповерховий електропотяг. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
 0
«Ворог піде у землю»: військові 14 ОМБр записали вітання з Днем Незалежності та Днем Прапора. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
 0
Україна готова провести демілітаризацію Криму, – Шмигаль
Сьогодні, 20:33
 0
Медіа
відео
1/8