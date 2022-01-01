«Ми будемо повертати Крим будь-яким шляхом, яким вирішимо», – Зеленський
Сьогодні, 22:57
Україна самостійно вирішуватиме, як звільняти Крим від російських загарбників. Деокупація півострова відбудеться точно, і бойові дії ніколи не будуть спрямовані проти цивільного населення.
Із такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за наслідками другого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня, - пише Obozrevatel.
Глава держави відповів на запитання, чи вдаватимуться ЗСУ до відкритих атак по військах РФ.
"Ми повертатимемо Крим, бо це наша територія. Будь-яким шляхом, яким ми вирішимо. Вирішимо самостійно, без консультацій з будь-якою іншою країною світу", – констатував він, спростувавши улюблений фейк пропагандистів про вплив Заходу на Київ.
"Щодо відкритих атак, Україна не завдає жодних ударів по цивільному населенню, як на території інших країн, так і в Україні. А Крим – це Україна, це тимчасово окупована територія. Ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, де є військові об'єкти, де склади з боєприпасами на тимчасово окупованій території. Там українські військові можуть діяти згідно з планом", – підкреслив він.
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Із такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за наслідками другого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня, - пише Obozrevatel.
Глава держави відповів на запитання, чи вдаватимуться ЗСУ до відкритих атак по військах РФ.
"Ми повертатимемо Крим, бо це наша територія. Будь-яким шляхом, яким ми вирішимо. Вирішимо самостійно, без консультацій з будь-якою іншою країною світу", – констатував він, спростувавши улюблений фейк пропагандистів про вплив Заходу на Київ.
"Щодо відкритих атак, Україна не завдає жодних ударів по цивільному населенню, як на території інших країн, так і в Україні. А Крим – це Україна, це тимчасово окупована територія. Ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, де є військові об'єкти, де склади з боєприпасами на тимчасово окупованій території. Там українські військові можуть діяти згідно з планом", – підкреслив він.
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