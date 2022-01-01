«Ми будемо повертати Крим будь-яким шляхом, яким вирішимо», – Зеленський





Із такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за наслідками другого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня, - пише



Глава держави відповів на запитання, чи вдаватимуться ЗСУ до відкритих атак по військах РФ.



"Ми повертатимемо Крим, бо це наша територія. Будь-яким шляхом, яким ми вирішимо. Вирішимо самостійно, без консультацій з будь-якою іншою країною світу", – констатував він, спростувавши улюблений фейк пропагандистів про вплив Заходу на Київ.



"Щодо відкритих атак, Україна не завдає жодних ударів по цивільному населенню, як на території інших країн, так і в Україні. А Крим – це Україна, це тимчасово окупована територія. Ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, де є військові об'єкти, де склади з боєприпасами на тимчасово окупованій території. Там українські військові можуть діяти згідно з планом", – підкреслив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна самостійно вирішуватиме, як звільняти Крим від російських загарбників. Деокупація півострова відбудеться точно, і бойові дії ніколи не будуть спрямовані проти цивільного населення.Із такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за наслідками другого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня, - пише Obozrevatel Глава держави відповів на запитання, чи вдаватимуться ЗСУ до відкритих атак по військах РФ."Ми повертатимемо Крим, бо це наша територія. Будь-яким шляхом, яким ми вирішимо. Вирішимо самостійно, без консультацій з будь-якою іншою країною світу", – констатував він, спростувавши улюблений фейк пропагандистів про вплив Заходу на Київ."Щодо відкритих атак, Україна не завдає жодних ударів по цивільному населенню, як на території інших країн, так і в Україні. А Крим – це Україна, це тимчасово окупована територія. Ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, де є військові об'єкти, де склади з боєприпасами на тимчасово окупованій території. Там українські військові можуть діяти згідно з планом", – підкреслив він.

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