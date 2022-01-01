«Ворог піде у землю»: військові 14 ОМБр записали вітання з Днем Незалежності та Днем Прапора. ВІДЕО

«Ворог піде у землю»: військові 14 ОМБр записали вітання з Днем Незалежності та Днем Прапора. ВІДЕО
Представники 14 окремої механізованї бригади імені Князя Романа Великого записали відеопривітання з нагоди Дня Незалежності та Дня державного прапора України.

Відео оприлюднили сторінці бригади у фейсбуці.

"Нам важко, але ми не зламаємося. Вистоїмо! Нам складно, але ми йдемо вперед. Переможемо! Наша віра і наша сила - це Україна!

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Теги: вітання, День Незалежності, День Прапора, Україна, 14 ОМБр, Волинь, війна
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