«Ворог піде у землю»: військові 14 ОМБр записали вітання з Днем Незалежності та Днем Прапора. ВІДЕО





Відео оприлюднили сторінці бригади у фейсбуці.



"Нам важко, але ми не зламаємося. Вистоїмо! Нам складно, але ми йдемо вперед. Переможемо! Наша віра і наша сила - це Україна!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники 14 окремої механізованї бригади імені Князя Романа Великого записали відеопривітання з нагоди Дня Незалежності та Дня державного прапора України.Відео оприлюднили сторінці бригади у фейсбуці."Нам важко, але ми не зламаємося. Вистоїмо! Нам складно, але ми йдемо вперед. Переможемо! Наша віра і наша сила - це Україна!

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