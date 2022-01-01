Ракетний удар по залізничній станції Чаплине: загинули 22 людини

Станом на зараз внаслідок ворожогона Дніпропетровщині загинули 22 людини, пошуково-рятувальні роботи тривають.Про це повідомив президент Україниу вечірньому зверненні."Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п'ятеро згоріли в машині, загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок. Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції тривають. Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили. І обов'язково викинемо загарбників із нашої землі", - сказав він.