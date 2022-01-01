Українцям треба готуватися до затяжної війни з Росією, – Данілов





Про це у коментарі Олексій Данілов,



«Буде дуже складно, легко не буде. І якщо хтось вважає, що ми вже пройшли якийсь рубікон і далі буде як по маслу, такого не буде, на жаль. Ми будемо мати велику війну з цією країною і нам треба буде докласти багато зусиль, щоб перемога була за нами», – наголосив він.



На думку Данілова, лише повна нейтралізація російської агресії означатиме перемогу у цій війні.



«Нам треба здобути таку перемогу, яка перекреслить можливості Російської Федерації повторювати усі ті речі. Нам треба така перемога, яка зламає хребет тієї тварюки, яка сидить на території Російської Федерації, яка постійно зазіхає на чужі території. Якщо ми це зараз не зробимо, це буде просто відкладена війна», – вважає Данілов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українцям треба готуватися до затяжної війни з Росією, оскільки лише повна нейтралізація агресії північного сусіда означатиме перемогу у цьому протистоянні.Про це у коментарі Радіо Свобода сказав секретар Ради національної безпеки і оборони передає Укрінформ.«Буде дуже складно, легко не буде. І якщо хтось вважає, що ми вже пройшли якийсь рубікон і далі буде як по маслу, такого не буде, на жаль. Ми будемо мати велику війну з цією країною і нам треба буде докласти багато зусиль, щоб перемога була за нами», – наголосив він.На думку Данілова, лише повна нейтралізація російської агресії означатиме перемогу у цій війні.«Нам треба здобути таку перемогу, яка перекреслить можливості Російської Федерації повторювати усі ті речі. Нам треба така перемога, яка зламає хребет тієї тварюки, яка сидить на території Російської Федерації, яка постійно зазіхає на чужі території. Якщо ми це зараз не зробимо, це буде просто відкладена війна», – вважає Данілов.

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