25 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкує директорка департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку»Також 25 серпня особисте свято відзначає колишній начальник Луцького відділу поліції ГУНП України у Волинській області, український літературознавець і політик та президент Міжнародного громадського об'єднання «Волинське братство»Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків на ім’я В'ячеслав, Олександр, Ілля, Микола, Степан, Антон, Іван, Федір та Михайло.Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!Окрім того, сьогодні у світі відзначають День примирливого поцілунку, а віряни шанують День пам'яті мучеників Фотія і Аникити.25 серпня 1955 року – згідно з наказом Міністерства сільського господарства Української Радянської Соціалістичної Республіки Луцький ремонтний завод ввели в експлуатацію.25 серпня 1991 – у Луцьку демонтували пам’ятник Леніну, а над приміщенням обласної ради підняли синьо-жовтий прапор.У 2012 році в Луцьку відкрили Центр туристичної інформації та послуг.2013 року в Луцька з'явилося нове місто-партнер - чеський Кійов.