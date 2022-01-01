25 серпня на Волині: гортаючи календар

25 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує директорка департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Лариса Карп'як (на фото).

Також 25 серпня особисте свято відзначає колишній начальник Луцького відділу поліції ГУНП України у Волинській області Ігор Муковоз, український літературознавець і політик та президент Міжнародного громадського об'єднання «Волинське братство» Микола Жулинський.

Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків на ім’я В'ячеслав, Олександр, Ілля, Микола, Степан, Антон, Іван, Федір та Михайло.

Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!

Окрім того, сьогодні у світі відзначають День примирливого поцілунку, а віряни шанують День пам'яті мучеників Фотія і Аникити.

25 серпня 1955 року – згідно з наказом Міністерства сільського господарства Української Радянської Соціалістичної Республіки Луцький ремонтний завод ввели в експлуатацію.

25 серпня 1991 – у Луцьку демонтували пам’ятник Леніну, а над приміщенням обласної ради підняли синьо-жовтий прапор.

У 2012 році в Луцьку відкрили Центр туристичної інформації та послуг.

2013 року в Луцька з'явилося нове місто-партнер - чеський Кійов.

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Теги: День народження, день ангела, цей день на Волині
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