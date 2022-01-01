Юні волиняни зібрали 18 тисяч гривень на потреби ЗСУ
Сьогодні, 03:23
Маневичани виготовляли обереги й сувеніри та зібрали 18 000 гривень, які передали до Маневицького волонтерського центру.
Про це повідомила кураторка центру Валентина Ковальчук, передає Район. Маневичі.
За певну частину коштів придбані чотири рації, дві з яких уже у наших захисників. Частину коштів використали для оплати за комплектуючі до бронежилетів, які давно захищають наших воїнів.
«Низько кланяємось і висловлюємо щиру подяку юним патріотам, їх батькам та педагогам за відданість, патріотизм та самовіддачу і підтримку», – ідеться в повідомленні.
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Про це повідомила кураторка центру Валентина Ковальчук, передає Район. Маневичі.
За певну частину коштів придбані чотири рації, дві з яких уже у наших захисників. Частину коштів використали для оплати за комплектуючі до бронежилетів, які давно захищають наших воїнів.
«Низько кланяємось і висловлюємо щиру подяку юним патріотам, їх батькам та педагогам за відданість, патріотизм та самовіддачу і підтримку», – ідеться в повідомленні.
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