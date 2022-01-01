Юні волиняни зібрали 18 тисяч гривень на потреби ЗСУ





Про це повідомила кураторка центру Валентина Ковальчук, передає



За певну частину коштів придбані чотири рації, дві з яких уже у наших захисників. Частину коштів використали для оплати за комплектуючі до бронежилетів, які давно захищають наших воїнів.



«Низько кланяємось і висловлюємо щиру подяку юним патріотам, їх батькам та педагогам за відданість, патріотизм та самовіддачу і підтримку», – ідеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Маневичани виготовляли обереги й сувеніри та зібрали 18 000 гривень, які передали до Маневицького волонтерського центру.Про це повідомила кураторка центру, передає Район. Маневичі За певну частину коштів придбані чотири рації, дві з яких уже у наших захисників. Частину коштів використали для оплати за комплектуючі до бронежилетів, які давно захищають наших воїнів.«Низько кланяємось і висловлюємо щиру подяку юним патріотам, їх батькам та педагогам за відданість, патріотизм та самовіддачу і підтримку», – ідеться в повідомленні.

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