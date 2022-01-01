У Варшаві відкрили центр підтримки для українців





Про це



Зокрема, фахівці Центру порад і допомоги консультуватимуть українців з різних питань:



• психологічна підтримка: індивідуальний професійний супровід дорослих, підлітків та дітей;

• загальні поради: визначення індивідуальних потреб та відповіді на запитання, що стосуються проживання, пошуку роботи, легалізації, доступу до освіти та медицини в Польщі;

• легалізація перебування: консультанти нададуть підтримку в оформленні документів або ж зв'яжуться по телефону з установою, яка надасть необхідну допомогу. Роботу консультаційного пункту забезпечує Фонд «Наш вибір».



Крім того, у центрі працюватиме кімната відпочинку для дітей, де вони зможуть залишитися як на час, доки батьки зайняті на консультації, так і у разі, якщо батьки мають інші справи поза центром.



Центр розташований на вул. Хмільна, 85/87 (ul. Chmielna 85/87) та працюватиме у будні дні з 09:00 до 18:00. Попередній запис на консультації не потрібен. Усі послуги надаються безоплатно й українською мовою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі відкрили центр «Пліч-о-пліч», який допомагатиме українським біженцям консультаціями та надаватиме психологічну підтримку.Про це повідомляє Польський міграційний форум, передає УНН.Зокрема, фахівці Центру порад і допомоги консультуватимуть українців з різних питань:• психологічна підтримка: індивідуальний професійний супровід дорослих, підлітків та дітей;• загальні поради: визначення індивідуальних потреб та відповіді на запитання, що стосуються проживання, пошуку роботи, легалізації, доступу до освіти та медицини в Польщі;• легалізація перебування: консультанти нададуть підтримку в оформленні документів або ж зв'яжуться по телефону з установою, яка надасть необхідну допомогу. Роботу консультаційного пункту забезпечує Фонд «Наш вибір».Крім того, у центрі працюватиме кімната відпочинку для дітей, де вони зможуть залишитися як на час, доки батьки зайняті на консультації, так і у разі, якщо батьки мають інші справи поза центром.Центр розташований на вул. Хмільна, 85/87 (ul. Chmielna 85/87) та працюватиме у будні дні з 09:00 до 18:00. Попередній запис на консультації не потрібен. Усі послуги надаються безоплатно й українською мовою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію