У Варшаві відкрили центр підтримки для українців
Сьогодні, 06:00
У Польщі відкрили центр «Пліч-о-пліч», який допомагатиме українським біженцям консультаціями та надаватиме психологічну підтримку.
Про це повідомляє Польський міграційний форум, передає УНН.
Зокрема, фахівці Центру порад і допомоги консультуватимуть українців з різних питань:
• психологічна підтримка: індивідуальний професійний супровід дорослих, підлітків та дітей;
• загальні поради: визначення індивідуальних потреб та відповіді на запитання, що стосуються проживання, пошуку роботи, легалізації, доступу до освіти та медицини в Польщі;
• легалізація перебування: консультанти нададуть підтримку в оформленні документів або ж зв'яжуться по телефону з установою, яка надасть необхідну допомогу. Роботу консультаційного пункту забезпечує Фонд «Наш вибір».
Крім того, у центрі працюватиме кімната відпочинку для дітей, де вони зможуть залишитися як на час, доки батьки зайняті на консультації, так і у разі, якщо батьки мають інші справи поза центром.
Центр розташований на вул. Хмільна, 85/87 (ul. Chmielna 85/87) та працюватиме у будні дні з 09:00 до 18:00. Попередній запис на консультації не потрібен. Усі послуги надаються безоплатно й українською мовою.
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Про це повідомляє Польський міграційний форум, передає УНН.
Зокрема, фахівці Центру порад і допомоги консультуватимуть українців з різних питань:
• психологічна підтримка: індивідуальний професійний супровід дорослих, підлітків та дітей;
• загальні поради: визначення індивідуальних потреб та відповіді на запитання, що стосуються проживання, пошуку роботи, легалізації, доступу до освіти та медицини в Польщі;
• легалізація перебування: консультанти нададуть підтримку в оформленні документів або ж зв'яжуться по телефону з установою, яка надасть необхідну допомогу. Роботу консультаційного пункту забезпечує Фонд «Наш вибір».
Крім того, у центрі працюватиме кімната відпочинку для дітей, де вони зможуть залишитися як на час, доки батьки зайняті на консультації, так і у разі, якщо батьки мають інші справи поза центром.
Центр розташований на вул. Хмільна, 85/87 (ul. Chmielna 85/87) та працюватиме у будні дні з 09:00 до 18:00. Попередній запис на консультації не потрібен. Усі послуги надаються безоплатно й українською мовою.
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