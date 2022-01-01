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Військовослужбовиця розповіла, як народжувала у Луцьку в перший день повномасштабної війни

Військовослужбовиця розповіла, як народжувала у Луцьку в перший день повномасштабної війни
Військовослужбовиця Наталія Нєнашева народила сина у перший день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Суспільному жінка розповіла, що перейми відчула, коли побачила у вікно ракети, які летіли на Луцький військовий аеродром.

Хлопчика назвали Дарій. Він – третя дитина в родині.

Зі слів жінки, коли вона прибула в пологовий – ніхто ще не розумів, що відбувається в Україні. "Лікарі всі були налякані. Ніхто не знав, що робити і що очікувати. Укриття ще не були готові. Їх трусить, мене трусить. Але, вони все гарно зробили", – пригадує матір події 24 лютого.

Наталія і її чоловік – родом з Києва, обоє – військові. Жінка каже: чоловік був із нею поруч на пологах. Одразу після народження сина його терміново викликали у частину. Зараз чоловік Наталії захищає Україну. Жінка з трьома дітьми тимчасово живе у Ківерцях.

Дарієві нині пів року. На звуки повітряних тривог син ніяк не реагує, – каже його мама.

"Наші діти не відчувають те, що відчули ті діти, де бойові дії, де бомблять. Вони знають, що війна, але вони не бачили тих ракет, не чули того бахкання. Хочу, щоб мирне небо було, щоб діти були зі своїми батьками. Це так важко, коли батько не бачить дитини, а дитина батька", – каже багатодітна матір.


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Теги: Наталія Нєнашева, пологи, війна
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