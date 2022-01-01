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Росія завдала ракетного удару по Київщині

Росія завдала ракетного удару по Київщині
Вночі, 25 серпня, ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксували два прильоти.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні.

Обстеження атакованої території триває.

Інші вибухи, що чули жителі регіону – робота нашої ППО.

Прошу всіх не нехтувати сигналами тривоги та користуватися укриттям", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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