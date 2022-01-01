Росія за добу втратила 3 гелікоптери
Сьогодні, 09:45
Росія у війні з Україною вже втратила 45 850 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 45 850 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 929 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 245 (+2) од,
артилерійських систем – 1 037 (+1) од,
РСЗВ – 272 (+6) од,
засобів ППО – 148 (+1) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 202 (+3) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9) од,
крилатих ракет – 196 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+0) од,
спеціальної техніки – 99 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 45 850 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 929 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 245 (+2) од,
артилерійських систем – 1 037 (+1) од,
РСЗВ – 272 (+6) од,
засобів ППО – 148 (+1) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 202 (+3) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9) од,
крилатих ракет – 196 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+0) од,
спеціальної техніки – 99 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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