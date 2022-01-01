 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія за добу втратила 3 гелікоптери

Росія за добу втратила 3 гелікоптери
Росія у війні з Україною вже втратила 45 850 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 45 850 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 929 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 245 (+2) од,
артилерійських систем – 1 037 (+1) од,
РСЗВ – 272 (+6) од,
засобів ППО – 148 (+1) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 202 (+3) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9) од,
крилатих ракет – 196 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+0) од,
спеціальної техніки – 99 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повітряна тривога у День Незалежності лунала 189 разів і сягала 14 годин
Сьогодні, 10:41
Ракетний удар росіян по вокзалу на Дніпропетровщині розцінюється як звірство, – Блінкен
Сьогодні, 10:22
Росія завдала ракетного удару по Київщині
Сьогодні, 09:33
ЗСУ зупинили штурм росіян на трьох напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:12
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ракетний удар росіян по вокзалу на Дніпропетровщині розцінюється як звірство, – Блінкен
Сьогодні, 10:22
Курс валют у Луцьку 25 серпня
Сьогодні, 09:50
Росія за добу втратила 3 гелікоптери
Сьогодні, 09:45
Росія завдала ракетного удару по Київщині
Сьогодні, 09:33
ЗСУ зупинили штурм росіян на трьох напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:12
Схожі новини
Повітряна тривога у День Незалежності лунала 189 разів і сягала 14 годин Повітряна тривога у День Незалежності лунала 189 разів і сягала 14 годин
Сьогодні, 10:41
Ракетний удар росіян по вокзалу на Дніпропетровщині розцінюється як звірство, – Блінкен Ракетний удар росіян по вокзалу на Дніпропетровщині розцінюється як звірство, – Блінкен
Сьогодні, 10:22
Росія завдала ракетного удару по Київщині Росія завдала ракетного удару по Київщині
Сьогодні, 09:33
ЗСУ зупинили штурм росіян на трьох напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ зупинили штурм росіян на трьох напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повітряна тривога у День Незалежності лунала 189 разів і сягала 14 годин
Сьогодні, 10:41
 0
Ракетний удар росіян по вокзалу на Дніпропетровщині розцінюється як звірство, – Блінкен
Сьогодні, 10:22
 0
Курс валют у Луцьку 25 серпня
Сьогодні, 09:50
 0
Росія за добу втратила 3 гелікоптери
Сьогодні, 09:45
 0
Росія завдала ракетного удару по Київщині
Сьогодні, 09:33
 0
Медіа
відео
1/8